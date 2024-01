EA FC 24: Leak gibt einen Hinweis darauf, wann das TOTY kommt – Start, Infos und alle Termine im Überblick

Die Team-of-the-Year-Zeit (TOTY) in EA FC 24 startet laut neusten Informationen schon nächste Woche. Dabei solltet ihr ab Montag, dem 8. Januar, die Möglichkeit bekommen, aus den Nominierten eure Traumelf des vergangenen Fußballjahres zu wählen. Wir zeigen euch alle Termine und bisher bekannten Infos zum TOTY.

Was ist das TOTY in EA FC? Das Team of the Year, kurz TOTY, ist wohl das größte Ereignis des Jahres. Hier dürft ihr die besten Spieler des vergangenen Jahres noch einmal hochleben lassen. In der Vergangenheit konntet ihr euch aus einer Vorauswahl auf elf Startspieler festlegen, welche es eurer Meinung nach verdient hätten, ein starkes TOTY-Upgrade zu erhalten. In einem späteren Voting konntet ihr zusätzlich für einen zwölften Spieler abstimmen.

Wann könnt ihr für das TOTY in EA FC 24 wählen? Die neusten Informationen weisen darauf hin, dass ihr ab Montag, dem 8. Januar für das diesjährige TOTY abstimmen dürft. Spätestens zwei Wochen später sollten die ersten richtig starken TOTY-Karten erscheinen, die voraussichtlich für die nächsten Monate das Maß aller Dinge darstellen werden.

Einziger Nachteil: Die TOTY-Spieler waren in den vergangenen Jahren schwer zu ziehen und waren damit noch begehrter und teurer als ein englischer Stürmer vor einiger Zeit. Eine Neuerung könnte das allerdings ändern.

Doppelte Chance auf TOTY-Spieler durch Frauen-TOTY?

Wie viele TOTY-Spieler wird es geben? Laut Futdonk, einem bekannten Leaker, wird es neben den bekannten Männer-TOTY, Icon-TOTY und den TOTY-Ehrenvolle-Erwähnungen das erste Mal auch ein Frauen-TOTY geben.

Das könnte bedeuten, dass es zu den zwölf üblichen Spezialkarten (Startelf und zwölfter Mann) zwölf weitere TOTYs (Startelf und zwölfte Frau) geben wird. Damit wäre die Chance theoretisch erstmal doppelt so groß, einen TOTY zu bekommen. Allerdings können wir Stand heute nicht sagen, ob die beiden Teams separat voneinander erscheinen oder zusammen released werden.

Was hingegen ziemlich sicher ist: Auch in EA FC 24 werden die im letzten Jahr eingeführten TOTY-Icons mit sehr guten Upgrades daherkommen. Komplettiert wird das Feld von den Ehrenvollen Erwähnungen, also von Spielern, die mit starken Leistungen überzeugen konnten, aber zu wenige Stimmen bekommen haben, um es ins finale Team zu schaffen.

Alle vorläufigen Termine zum TOTY in EA FC 24 in der Übersicht

Wann kommen die ersten TOTYs in die Packs? Laut Futdonk sollen die ersten Spieler am 19. Januar in Ultimate Team erscheinen. Üblicherweise kamen die TOTYs etappenweisen ins Spiel. Den Start bildeten die Angreifer, gefolgt von den Mittelfeldspielern; den Abschluss bildeten die Verteidiger plus Torhüter.

Ob EA Sports die Systematik in Anbetracht der zusätzlichen weiblichen TOTYs beibehält, bleibt abzuwarten. Der von Futdonk veröffentlichte Zeitplan sieht zumindest vor, dass es den Full Release, also die Veröffentlichung aller TOTY-SpielerInnen, am 26. Januar geben soll.

Berücksichtigt man also den Zeitplan, ist es durchaus vorstellbar, dass wir dieses Jahr ein TOTY mit 24 SpielerInnen auf einmal sehen werden. Damit könnte sich die Chance, eine dieser begehrten Karten zu ziehen, deutlich erhöhen.

Denkbar wäre aber auch, dass sich die TOTY-Zeit verlängert und sowohl zum Männer-TOTY einige Icons und Ehrenvolle-Erwähnungen-Spieler erscheinen werden als auch später zum Frauen-TOTY.

Wer bis dahin noch fleißig Packs sammeln will, sollte sich die Weekend League mit ihren neuen Belohnungen nicht entgehen lassen.