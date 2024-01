Die 11 ältesten Nominierten für das TOTY in EA FC 24 sind zusammen fast 400 Jahre alt, zählen dennoch zu den besten Spielern

In EA FC 24 könnt ihr für euer Team Of The Year (TOTY) abstimmen. Unter die Kandidaten hat sich auch der ein oder andere sehr erfahrene Spieler gemischt. Wir schauen uns das älteste mögliche TOTY für das Jahr 2023 an.

Wer bestimmt die Kandidaten? Die Nominierungsliste wurde von EA Sports festgelegt. Es stehen also nicht alle Spieler aus Ultimate Team zur Auswahl für das TOTY. Die Kriterien der Auswahl der Kandidaten sind nicht detailliert bekannt. Allerdings sind im Großen und Ganzen die besten Spieler des Jahres 2023 wählbar, das belegen auch die Leistungsdaten dieser Spieler.

Auf jeder Position könnt ihr euch unter anderem für Kandidaten entscheiden, die schon länger im Geschäft dabei sind, dementsprechend ein gewisses Alter vorweisen. Die elf ältesten Spieler stellen wir euch hier vor.

Die Startelf der ältesten Kandidaten für das TOTY in EA FC 24

Wie haben wir aufgestellt? Wir folgen mit unserer Aufstellung der Vorgabe von EA Sports, die die Wahl zum TOTY in einem 4-3-3 angeordnet haben. Wir starten mit dem Torhüter und den Verteidigern.

Ansonsten erfolgte unserer Auswahl einer ganz einfachen Regel. Nur die ältesten Spieler unter den Nominierten haben es in unsere Liste geschafft.

Torhüter + Verteidigung:

Wojciech Szczęsny (Juventus Turin) – 33 Jahre: Auf der Torhüterposition ist der Pole der älteste Spieler, der zur Auswahl steht, gehört auf unserer Liste insgesamt allerdings zu den Jüngsten. Besonders auf der Torhüterposition haben wir mit Manuel Neuer oder Gianluigi Buffon nochmal ältere Keeper in den letzten Jahren als Kandidaten für das TOTY gesehen.

Dante (OGC Nizza) – 40 Jahre: Kommen wir vom Jüngsten zum Ältesten auf unserer Liste. Das hätte sich die brasilianische Frohnatur wohl selbst kaum zugetraut. Mit 40 Jahren ist der ehemalige Bundesliga-Star nochmal für das TOTY nominiert. Auch wenn es mit einem Platz im TOTY eng werden dürfte, zeigt Dante, dass das Alter nur eine Zahl ist.

Mats Hummels (Borussia Dortmund) – 35 Jahre: Der Weltmeister von 2014 feierte vor Kurzem seinen 35. Geburtstag. Viele Kritiker hatten Hummels aufgrund seiner Geschwindigkeitsdefizite schon abgeschrieben, doch im Jahr 2023 zeigte er, was mit seinem Fundus an Erfahrung und fußballerischer Klasse auch im gediegenen Fußballeralter noch möglich ist.

Nicolás Otamendi (Benfica Lissabon) – 35 Jahre: Ein weiterer erfahrener Spieler, der sich seit 2022 auch Weltmeister nennen darf. Otamendi gilt schon immer als echtes Raubein und kein Spieler dürfte Freude daran haben, gegen den argentinischen Defensivspezialisten zu spielen. Auch im Alter scheint der Verteidiger nicht ruhiger, vor allem aber auch nicht schlechter werden zu wollen.

Jesús Navas (FC Sevilla) – 38 Jahre: Die 3 vorherigen Verteidiger können sich erlauben, ihre Geschwindigkeitseinbußen durch gutes Stellungsspiel zu kompensieren. Jesús Navas kann sich das auf seiner Position als rechter Außenverteidiger nicht leisten und flitzt die Linie heute wie auch schon vor 20 Jahren hoch und runter. Auch wenn er nicht mehr ganz an die Geschwindigkeit seiner besten Jahre herankommt, besticht der Spanier immer noch durch gutes Dribbling und starke Flanken.

Mittelfeld:

Luka Modrić (Real Madrid) – 38 Jahre: Allen auf dieser Liste ist gemein, dass ihnen das Alter nichts anzuhaben scheint. Schaut man auf die Laufleistung des Kroaten nach jedem Spiel, müssen wir ihn aber nochmal besonders hervorheben. Modrić spult in jedem Spiel ein unglaubliches Pensum ab und ist überall auf dem Platz zu finden. Die einzigartige Präzision seiner Pässe wird weder mit fortdauernder Spielzeit noch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter schlechter.

Toni Kroos (Real Madrid) – 34 Jahre: Erst Anfang Januar feierte der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten seinen 34. Geburtstag. EA Sports beschenkt ihm mit einer Nominierung für das TOTY. Die hätte er sich aber auch ohne EA’s Großzügigkeit redlich verdient. In einer von Stars besetzten Mannschaft der Königlichen ist Kroos immer noch der wichtigste Taktgeber im Mittelfeld. Vielleicht sehen wir den Weltmeister auch bald wieder in der Nationalelf.

İlkay Gündoğan (FC Barcelona) – 33 Jahre: Die Chancen für einen TOTY standen für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft vielleicht noch nie besser. Dafür musste Gündoğan erst 33 Jahre alt werden. In seiner letzten Saison für Manchester City führte er sein Team als Kapitän zur Meisterschaft und sogar zum ersten Champions-League-Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Angriff:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 38 Jahre: Wer kann mit 38 Jahren von sich behaupten, der erfolgreichste Torschütze im Jahr 2023 zu sein? Richtig, Cristiano Ronaldo. Der Portugiese ist seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zwar nicht mehr auf der ganz großen Bühne des Vereinsfußballs zu sehen, doch weiß er auch in seiner neuen fußballerischen Heimat mit Toren zu glänzen.

Lionel Messi (Inter Miami) – 36 Jahre: Auch sein ewiger Kontrahent Lionel Messi hat sich aus europäischen Spitzenfußball zurückgezogen und lässt seine Karriere in der amerikanischen MLS ausklingen. Wenn man es überhaupt so bezeichnen darf, denn Messi hat auch mit 36 Jahren noch richtig Bock auf Fußball und überzeugte in seinen ersten Spielen sofort mit Toren und Vorlagen am Fließband.

Karim Benzema (Al-Ittihad) – 36 Jahre: Benzema spielte bis zur letzten Saison bei Real Madrid noch eine wichtige Rolle und war der Knipser schlechthin für die Königlichen. Jetzt lässt es Benzema wie Ronaldo in der Saudi Pro League etwas ruhiger angehen. Das Toreschießen hat der Franzose aber immer noch drauf.

Das ist das älteste TOTY in EA FC 24:

Das ältesteste TOTY in EA FC 24

Das Alter aller Spieler ergibt in der Summe 397 Jahre. Das TOTY mit den ältesten Stars in EA FC 24 kommt auf einen Altersdurchschnitt von rund 36 Jahren. Diese Spieler sind also einfach wie guter Wein.

Am Ende unserer Liste fragen wir euch: Würdet ihr einen unserer Oldie-Kandidaten in euer TOTY wählen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein FIFA-Experte hat vor Kurzem auch sein persönliches TOTY gevotet. So viel sei verraten, er vertraute eher den jüngeren Spielern. Überzeugt euch aber davon gerne selbst: Deutscher FIFA-Experte baut sein TOTY, doch 2 der größten Stars sind nicht dabei