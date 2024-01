TOTY Vote für EA FC 24 ist jetzt live: So wählt ihr eure Spieler für das Team Of The Year

Euer Voting ist hiermit abgeschlossen. Aus Gründen der Fairness dürft ihr nur jeweils ein Team für Männer und Frauen einreichen. Die ersten Ergebnisse der Abstimmung könnt ihr laut neusten Informationen und Leaks am 19. Januar sehen, denn hier könnten die ersten Spieler des TOTY in EA FC 24 erscheinen.

Klickt ihr auf einen der beiden Links, öffnet sich ein leeres Spielfeld mit blauen Karten. Darunter seht ihr die Reiter „Torhüter, Verteidiger, Mittelfeld, Angriff“. Je nach Kategorie erscheinen neue Spieler, die zur Auswahl für die vorgesehenen Positionen stehen. Wählt einen Spieler aus und zieht ihn auf den gewünschten Platz in der Startelf. Geht so Position für Position vor.

In diesem Jahr dürft ihr zum ersten Mal in der Geschichte ein Männer- und ein Frauenteam wählen. Wie ihr zu den einzelnen Abstimmungen kommt, erfahrt ihr im Folgenden.

Was ist die Wahl zum TOTY? Mit dem Voting zum TOTY habt ihr die Chance, die besten Spieler aus dem Jahr 2023 in EA FC 24 zu ehren und ihnen Karten mit einzigartigen Upgrades zu bescheren.

Ihr könnt jetzt für einen bestimmten Zeitraum euer Team Of The Year (TOTY) in EA FC 24 wählen. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

