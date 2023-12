In EA FC 24 kommt an diesem Freitag (22. Dezember 2023) ein neues Event auf euch zu. Winter Wildcards wird euch mit täglichen SBCs, neuen Promo-Teams und reichlich anderen Content über die anstehenden Feiertage begleiten. Hier erfahrt ihr alles, was bisher zum Winter Wildcards bekannt ist.

Was ist das Winter-Wildcards-Event? Winter Wildcards ist seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil der jährlich stattfindenden Promos in EA FC (früher FIFA). Die grünen/grünlichen Spezial-Karten mit teils starken Upgrades sind zum Markenzeichen dieses Events geworden.

Es ist zudem dafür bekannt, dass es täglich neuen Content zum Beispiel in Form von SBCs zu erkunden gibt. Auch dieses Jahr wird EA Sports diese Tradition aufrechterhalten. Das haben sie bereits in einem Post angekündigt:

Winter Wildcard in EA FC 24: Das ist bisher bekannt

Was erwartet euch während Winter Wildcard? In dem Post auf X (ehemals Twitter) hat EA den Ablaufplan für alle Spieler-SBCs, die während der Promo in Ultimate Team auftauchen werden, veröffentlicht. Darunter befinden sich neben den Spezialversionen normaler Goldkarten auch spezielle Winter-Wildcard-Icons, die im täglichen Wechsel erscheinen werden.

Alle bisher veröffentlichten SBC-Spieler mit Veröffentlichungsdatum

22. Dezember: Martinelli (FC Arsenal) / Gullit (Icon)

23. Dezember: Luis Hernández (Icon)

24. Dezember: Havertz (FC Arsenal)

25. Dezember: Del Piero (Icon)

26. Dezember: Mbabu (FC Augsburg)

27. Dezember: Moore (Icon)

28. Dezember: Immobile (Latium)

29. Dezember: Wright (Icon)

30. Dezember: Alisson (FC Liverpool)

31. Dezember: Suker (Icon)

01. Januar: Diatta (AS Monaco)

02. Januar: Keane (Icon)

03. Januar: Stones (Manchester City)

04. Januar: Trezeguet (Icon)

Welche Anforderungen die einzelnen SBCs haben werden und wie lange diese jeweils abzuschließen sind, ist noch nicht bekannt. In den letzten Jahren war es allerdings so, dass EA meistens faire Anforderungen gestellt hat. Allerdings hatten die Winter-Wildcard-SBCs eine relativ kurze Dauer und liefen innerhalb weniger Tage aus.

Wenn euch ein Spieler aus der Liste zusagt, könnte es sich also lohnen, ein bisschen Spielermaterial anzusammeln. So könnt ihr zum euch Beispiel mit den neuen Belohnungen und Zusatz-Rewards der Weekend League vorbereiten.

Anhand der festgelegte Termine der Spieler-SBCs wird es sich aller Voraussicht nach um ein zweiwöchiges Event handeln. Zu jeder Promo gehört neben thematischen SBCs natürlich auch ein oder mehrere Event-Teams. Die ersten Leaks zu Winter Wildcard Team 1 kündigen dahingehend starke Spieler an.

Komplettes Winter Wildcard Team 1 geleakt, alle Spieler im Überblick

Woher stammen die Leaks? Folgende Leaks stammen von Futsheriff. Dieser ist dafür bekannt, dass sich seine Aussagen hinsichtlich noch unveröffentlichter Spieler im Nachhinein oft als zutreffend herausstellen. Dennoch möchten wir an dieser Stelle erwähnen, dass es sich bei Leaks nicht um eine 100%ige Garantie handelt. Ob, wann und wie die Karten in EA FC 24 erscheinen, bleibt deshalb offen.

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte weiterscrollen, denn dort verraten wir euch, was euch während des Events noch erwarten könnte.

Alle bisher geleakten Spieler: Putellas (FC Barcelona)

Van Dijk (FC Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Dybala (FC Roma)

Raphinha (FC Barcelona)

Berardi (Sassuolo Calcio)

Isak (Newcastle United)

Enzo Fernández (FC Chelsea)

Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Reus (Borussia Dortmund)

Eze (Crystal Palace)

Éder Militão (Real Madrid)

Baldé (FC Bareclona)

Wijnaldum (al-Ettifaq)

Winter Wildcards bringt wahrscheinlich neue Packs, Upgrades und Objectives

Was könnte euch noch während Winter Wildcards erwarten? In einem weiteren Leak wurde zudem ein neues Hero-Pack für den Shop angekündigt (Futsheriff via X). Bereits während des Black-Friday-Events hatte EA Sports zum ersten Mal in EA FC 24 Shop-Packs mit garantierten Icons und Heroes veröffentlicht. In dem geleakten, neuen Player-Pick-Pack soll man sich zwischen gleich fünf Heroes entscheiden können.

Wie zu allen Events rechnen wir auch während der Winter-Wildcards-Zeit mit täglich neuen thematischen SBCs, die euch Belohnungen in Form von Packs verschaffen. Zudem gehen wir davon aus, dass ihr euren Verein ordentlich aufräumen könnt, indem ihr unnötige Spieler in Upgrade-SBCs eintauscht.

Auch das Gameplay sollte nicht zu kurz kommen, denn es wird sicherlich der ein oder andere neue Aufgabenblock in den Objectives erscheinen, wo ihr zusätzlich Spieler, Packs oder winterliche Vereinsgegenstände freischalten könnt. Spätestens am Sonntag dürfte wieder ein neuer Cup im Freundschaftsspielmodus auf euch warten. Je mehr Siege ihr hier holt, desto bessere Belohnungen werdet ihr bekommen.

Bis zum Freitag läuft noch das TOTGS-Event, was neben starken Spezialkarten, auch ansehnliche Heroe-Upgrades im Gepäck hatte. Alle Wissenswerte findet ihr hier: Neues UCL-Event mit starken Heroes ist live – Alle Spieler und Infos in der Übersicht