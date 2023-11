Neue Champions-Belohnungen in EA FC 24: Darum lohnt sich die Weekend League jetzt mehr

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Welche zusätzlichen Bonus-Packs aus den Objectives erwarten euch? Anders als für die Kampagnen-Mix-Packs könnt ihr euch für die Belohnungen aus den Zielen mehr Zeit lassen und die Aufgaben an mehreren Wochenenden erfüllen. Die Champions-Bonus-Challenges laufen noch 26 Tage (Stand 23. November), sodass ihr 4 Weekend Leagues Zeit habt, bis zu 40 Siege für zusätzliche Belohnungen zu holen. Die Extra-Rewards erhaltet ihr in Fünfer-Siegesschritten und die gestalten sich wie folgt:

Welchen Rang müsst ihr für das Kampagnen-Mix-Pack erreichen? Leider gibt es das Kampagnen-Mix-Pack erst ab Rang 5, also wenn ihr elf Spiele gewonnen habt. Wenn ihr richtig gut in der Weekend League unterwegs seid, könnten euch sogar bis zu drei solcher Event-Packs blühen, wie ihr der folgenden Übersicht entnehmen könnt:

Was beinhalten die neuen Weekend League Rewards? Diese Woche habt ihr zu den normalen Belohnungen die Chance auf ein sogenanntes Kampagnen-Mix-Pack. In diesem befindet sich eine garantierte Event-Karte aus allen bisherigen Promos seit dem offiziellen Release von EA FC 24. Zusätzlich bekommt ihr bei jedem 5. Sieg ein untauschbares Pack dazu.

In EA FC 24 wird an diesem die erste Weekend League mit den angepassten, neuen Rewards stattfinden. Zu einem garantierten Eventspieler bekommt ihr die Chance auf zusätzliche Belohnungen aus den Aufgaben. Wir zeigen euch, wie viele Siege ihr diese und die nächsten Champions mindestens anpeilen solltet, damit ihr mehr Packs absahnen könnt.

