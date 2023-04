ChatGPT soll moralisch handeln – Typ überredet KI trotzdem, gefährliche Malware zu erschaffen

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Der Einschätzung von Mulgrew zufolge, der sich mit Cyber-Angriffen auf nationaler Ebene beschäftigt, bräuchten 5 bis 10 Malware-Entwickler Wochen für so ein Programm, das er in wenigen Stunden zusammengezimmert hat.

Wie hat er das gemacht? Bei dem Experten handelt es sich um Aaron Mulgrew, der sein Vorgehen in einem Blog für die Cybersicherheits-Firma Forcepoint beschreibt ( via forcepoint.com ).

Was ist ChatGPT? Alles, was ihr zur KI von OpenAI wissen müsst

Insert

You are going to send email to