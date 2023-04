Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

ChatGPT auf Deutsch – So funktioniert’s in 4 einfachen Schritten

Was ist ChatGPT? Alles, was ihr zur KI von OpenAI wissen müsst

Es benötigte mehrerer Versuche, um für das gewünschte Ergebnis die richtige Formulierung zu finden. Am Ende generierte ihm die KI insgesamt 30 verschiedene Lizenzschlüssel, von welchen am Ende ein einziger funktionierte.

Um diese Hürde zu umgehen, ging der YouTuber „Enderman“ das Problem von einer ganz anderen Seite an, indem er eine ganz andere Frage stellte: Windows 95-Schlüssel werden auf der Grundlage einer festen mathematischen Formel erzeugt, und so bat Enderman ChatGPT einfach, Zeichenketten mit dieser Formel zu liefern.

Künstliche Intelligenz und Roboter sind an ethische Gesetze gebunden. Damit will man verhindern, dass solche künstlichen Systeme auf dumme Gedanken kommen. Doch ein YouTuber zeigte jetzt, wie man den Text-Bot ChatGPT gezielt austricksen kann, um auf diese Weise diese ethischen Gesetze zu umgehen.

Insert

You are going to send email to