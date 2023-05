„Wir werden den Betrieb einstellen“ – Firma hinter ChatGPT droht, ihre KI in Europa abzuschalten, wenn es unfaire Regeln gibt

ChatGPT gehört zu den bekanntesten KI-Bots. Doch in der EU soll es bald neue Vorschriften geben, die KIs regulieren soll. Der Gründer und Erfinder erklärt, dass man in Europa ChatGPT offline nehmen werde, wenn diese zu streng sind.

Schon länger gibt es Überlegungen, KI-Systeme zu regulieren. In Europa gibt es hierfür bereits erste Gesetzesentwürfe, doch der Chef von Open AI, Sam Altman, ist davon nicht sonderlich begeistert.

Altman reist gerade durch die Welt und spricht mit großen Tech-Firmen, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern über KI-Modelle. Konkret geht es ihm um KI-freundliche Gesetze. Vor allem die möglichen Regulierungen durch die EU machen ihn nicht glücklich. Und das hat verschiedene Gründe.

ChatGPT verlässt die EU, wenn man Gesetze nicht einhalten kann

Sam Altman, Gründer und Erfinder von OpenAi, sprach sich während einer Podiumsdiskussion in London gegen starke Regulierungen von KI aus. Denn ihn würde es stören, wenn die EU KI-Systeme wie ChatGPT als „Hochrisikosysteme“ definiere.

Altman sagte, dass nach der Art und Weise, wie das vorgeschlagene Gesetz derzeit formuliert ist, sowohl ChatGPT als auch das große Sprachmodell GPT-4 als hochriskant eingestuft werden könnten. Dann müsse man auch innerhalb der Firma neue Richtlinien vorlegen.

So erklärte der CEO von OpenAI (via gizmodo.com):

Wenn wir die Anforderungen erfüllen können, werden wir es tun, und wenn nicht, werden wir den Betrieb [von ChatGPT] einstellen… Wir werden es versuchen. Aber es gibt technische Grenzen für das, was möglich ist.

Das “Problem” ist hier auch der europäische Datenschutzausschuss der EU. Denn dieser erklärte, dass man ChatGPT genau überprüfen wolle. Denn die KI müssen mit den Datenschutzgesetzen der EU übereinstimmen. In den USA gab es wohl keine so großen Bedenken, in der EU schaut man etwas genauer hin.

KI-Gesetz der EU wurde bereits 2021 vorgeschlagen

Das KI-Gesetz der EU ist eines der Gesetze, die von der EU-Kommission bereits 2021 vorgeschlagen wurde. In diesem Entwurf werden KIs in drei Risikokategorien eingeteilt (via europaparl.europa.eu).

Die EU hat schon klare Verbote im Auge. Von Beginn an verboten sollen Systeme sein,

die unterschwellige oder absichtlich manipulative Techniken einsetzen.

Schwachstellen von Menschen ausnutzen.

Für Social Scoring (Klassifizierung von Menschen auf der Grundlage ihres Sozialverhaltens, ihres sozioökonomischen Status oder persönlicher Merkmale) verwendet werden.

In der untersten Kategorie stehen dann sogenannte „Hochrisiko-KI-Systeme“. Diese sind zwar erlaubt, müssen aber bestimmte Standards für Transparenz und Aufsicht einhalten.

Und genau dieser Punkt ist Altman ein Dorn im Auge. Denn er lehnt die EU-Verordnungen ab, die von OpenAI verlangen, die Quellen der Trainingsdaten offenzulegen.

