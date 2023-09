Firma entlässt ein ganzes Team, lässt die Arbeit jetzt von KI machen – Ein Mitarbeiter klagt: „Eine KI hat mir buchstäblich den Job weggenommen.“

Hallo, Freunde. Am Dienstag wurde @GizmodoES geschlossen, um es in einen Self-Publishing-Übersetzungsladen umzuwandeln (eine KI hat buchstäblich meinen Job übernommen). Bald werde ich mich auf die Suche nach einem neuen Job machen. Wenn ihr ein Angebot kennt, das meiner 13-jährigen Erfahrung entspricht, wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.

Künstliche Intelligenz (kurz KI) wird in immer mehr Bereichen eingesetzt. Software wie ChatGPT ist mittlerweile so gut geworden, dass bereits tausende Personen ihren Job an KI verloren haben.

