FIFA 22 kriegt 4 neue Stadien – Offizielle Liste aller Arenen im Spiel

Nun ist offiziell bekannt, welche Stadien in FIFA 22 dabei sein werden. Hier bekommt ihr einen kompletten Überblick der Stadien inklusive der Arenen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Wie viele Stadien bietet FIFA 22? In FIFA 22 wächst die Gesamtanzahl an Stadien nochmal an. Im neuen Ableger sollen insgesamt 100 lizenzierte Stadien verfügbar sein.

Dazu zählen vier komplett neue Stadien, die in FIFA 22 ihr Debüt geben.

Das sind die vier neuen Stadien in FIFA 22: Ein neuer Vertreter aus der Bundesliga ist dabei. Die SchücoArena von Arminia Bielefeld wird in FIFA 22 auswählbar sein. Dazu gibt es auch schon ein neues Bild:

Bielefelds Stadion in FIFA 22

Dazu kommen die folgenden drei neuen Stadien:

Das Estadio Nuevo Mirandilla. Hier spielt der spanische Verein FC Cádiz.

Das Estádio da Luz aus der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Hier trägt Benfica Lissabon seine Spiele aus.

Das Estádio do Dragão ist ebenfalls dabei – bekannt als Spielstätte des FC Porto.

Neben den vier neuen Stadien wurde außerdem die bereits verfügbare Reale Arena von Grund auf überholt und für FIFA 22 aktualisiert. Hier spielt der spanische Verein Real Sociedad.

Eine weitere Spielstätte, das Brentford Community Stadium, soll in einem Update Anfang 2022 nachgereicht werden. Zum Release von FIFA 22 wird die Arena des Premier-League-Vereins Brentford F.C. aber noch nicht verfügbar sein.

Damit wächst die Liste der Stadien auf eine bemerkenswerte Menge an Arenen an. Sind die Stadien eurer Lieblingsclubs dabei? Hier findet ihr sämtliche bestätigte Stadien in FIFA 22 nach Ligen geordnet (via EA Sports).

Offizielle Stadien in FIFA 22

Hier findet ihr eine Liste sämtlicher lizensierter Stadien in FIFA 22.

Alle Bundesliga-Stadien in FIFA 22

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Mercedes-Benz Arena

Olympiastadion

MEWA ARENA

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

SchücoArena

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

Volkswagen Arena

WWK Arena

Alle Stadien der 2. Bundesliga in FIFA 22

Benteler-Arena

Düsseldorf-Arena

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

VELTINS-Arena

Volksparkstadion

wohninvest Weserstadion

Premier League Stadien

Anfield

Brentford Community Stadium (allerdings erst nach Update 2022)

Carrow Road

Elland Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James’ Park

St. Mary’s Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Vicarage Road

Villa Park

EFL Stadien

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Craven Cottage

Fratton Park

The MKM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation

Swansea.com Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

Vitality Stadium

LaLiga Santander Stadien

Coliseum Alfonso Pérez

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio de Vallecas

Estadio Mestalla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Nuevo Mirandilla

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

Visit Mallorca Estadi

Wanda Metropolitano

LaLiga Smartbank Stadien

El Alcoraz

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Montilivi

Estadio José Zorrilla

Estadio La Rosaleda

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

Ligue 1 Stadien

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

Serie A Stadien

San Siro

Liga Portugal Stadien

Estádio da Luz

Estádio do Dragāo

Süper Lig Stadien

Atatürk Olimpiyat Stadı

Rest der Welt Stadien

Donbass Arena

Otkritie Arena

Eredivisie Stadien

Johan Cruyff ArenA

MLS Stadien

BC Place

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

Liga BBVA MX

Estadio Azteca

MBS Pro League

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

Meiji Yasuda J1

Panasonic Stadium Suita

International

Wembley Stadium

Liga Profesional de Fútbol

Libertadores de América

Estadio Presidente Perón

FIFA 22 – Zusätzliche Stadien

Auch in FIFA 22 werdet ihr wieder Stadien finden, die nicht offiziell lizensiert, sondern für das Spiel erstellt wurden. Die kennt man schon aus früheren FIFA-Teilen und kann man wählen, wenn das eigene Lieblingsstadion nicht an Bord ist. Die Liste dazu findet ihr hier.

Zusätzliche Stadien in FIFA 22

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIFAe Stadium

Forest Park Stadium

FUT Stadium (nur in FUT)

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

VOLTA-Stadien

Amsterdam Underpass

Barcelona

Berlin

Buenos Aires

Cape Town

Dubai

Ice Ruins

Lagos

London

Mexico City

Miami

Milan

New York

Paris

Paris Streets

Parking Lot

Rio de Janeiro

Rome

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA FOOTBALL City

VOLTA FOOTBALL Stadium

Warehouse

Der VOLTA-Modus bekomm nicht nur eine ganze Reihe an speziellen Stadien, sondern auch generell eine Überarbeitung. Was euch in FIFA 22 in VOLTA erwartet, zeigen wir euch hier.