Für FIFA 22 kehrt der Street-Modus VOLTA zurück und erinnert dabei an die alten FIFA-Street-Teile. Wir zeigen euch, was sich ändert.

Was ist VOLTA? In FIFA 19 hatte EA mit VOLTA endlich den lang ersehnten Street-Modus eingeführt, den sich viele FIFA-Fans gewünscht hatten. Doch die beiden bisherigen Versionen für FIFA 19 und FIFA 20 haben nie die Herzen der FIFA-Spieler vollständig erobert, was man auch bei den PlayStation-Trophäen sehen konnte.

Nun will EA grundlegendes ändern und verspricht mit VOLTA für FIFA 22 ein spaßiges Upgrade, das den Fokus mehr auf den Spaß mit Freunden legt. Mehr zum allgemeine Release von FIFA 22 gibts hier: Alles zum Release von FIFA 22

VOLTA erinnert mit Power-Schüssen und Tricks an FIFA Street

Das ist neu in VOLTA: Flair- und Skill-Moves sollen in VOLTA für FIFA 22 endlich im Vordergrund stehen und nicht nur Beiwerk sein. Das neue VOLTA-Gameplay soll Skill-Moves, Flair-Pässe und Wand-Pässe belohnen und hat deshalb den “Skill Meter” eingeführt.

Der neue “Skill-Meter” ist eine Leiste am oberen Bildschirmrand, die aus 3 Teilen besteht. Füllt ihr die erste Leiste, zählt das nächste Tor doppelt, bei 2 vollen Leisten zählt das nächste dreifach und bei komplett gefüllten “Skill Meter” zählt das folgende Tor sogar vierfach.

Ihr könnt den “Skill Meter” füllen durch:

Flair-Pässe

Erfolgreiche Wand-Pässe

Einen Gegner mit einem Skill-Move überwinden

Den Gegner tunneln

Dem Gegner den Ball abnehmen

Ebenfalls neu sind die sogenannten “Signature Abilities”. Das sind Spezialfähigkeiten, die man bei der Erstellung des eigenen Avatars auswählen kann. Es gibt 3 verschiedene Abilities, bei denen man sich für eine entscheiden muss. Aktiviert werden die speziellen Fähigkeiten ganz einfach durch das Drücken von R1/RB, nachdem der “Signature Ability Meter” aufgeladen wurde. Dann hält der Effekt für eine gewisse Zeit an, bevor ein Cooldown eintritt.

Diese Abilities stehen zur Auswahl:

Power Strike – Boostest den Schuss-Stat um 50 % (auch über 99 Punkte hinaus). Der Effekt hält 30 Sekunden an und hat einen Cooldown von 80 Sekunden

Pure Pace – Gewährt einen gewaltigen Boost auf den Pace-Wert. Hält 15 Sekunden an und hat einen 70 Sekunden Cooldown.

Aggressive Tackle – Gewährt Fouls und Tackles ohne Bestrafung. Bleibt für 45 Sekunden aktiv, bevor es in den 90 Sekunden Cooldown geht.

Hier könnt ihr den Power Strike in Aktion sehen:

VOLTA Arcade bringt Partyspiele für 4 Spieler

Das ist VOLTA Arcade: VOLTA Arcade ist ein neuer Party-Modus, der nur am Wochenende zur Verfügung steht. Ihr tretet dort mit bis zu 3 weiteren Spielern in 4 zufälligen VOLTA-Partyspielen an und kämpft um den Turniersieg. Zum Beginn wird es 8 verschiedene Arcade-Spiele geben:

Dodgeball

Foot Tennis

Disco Lava

Quick Strike

Wall Ball Elimination

Team Keepaway

Target Gallery

Corner Scramble

Eine komplette Übersicht über Arcade-Spiele mitsamt der Regeln und Beispielvideos findet in Pitch Notes von EA Sports (via EA).

Wie Foot Tennis in der Praxis aussieht, seht ihr hier:

Wer am Ende des Turniers die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Arcade-Tournament und sammelt VOLTA Coins und VOLTA Season XP.

Was haltet ihr von den Neuerungen? Werdet ihr VOLTA eine neue Chance in FIFA 22 geben? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Was sich sonst noch beim Gameplay von FIFA 22 ändert, erfahrt ihr hier:

