In FIFA 22 Ultimate Team wird sich einiges bei den Belohnungen der Weekend League ändern. Wir erklären euch die Neuerungen und wann es die Belohnungen in Zukunft geben wird.

In den vergangenen Jahren war es stets so, dass Spieler sich ihre wöchentlichen FUT-Belohnungen (für Division Rivals und die FUT Champions Weekend League) erst am Donnerstag abholen konnten. Eine Ausschüttung der Rewards vor diesem wöchentlichen Stichtag war nicht möglich.

So warteten Weekend-League-Spieler beispielsweise, nachdem sie ihre 30 Spiele bereits am Sonntag absolviert hatten, noch ganze 4 Tage, bis sie endlich die heiß ersehnten Belohnungen öffnen konnten.

Was ändert sich in FIFA 22 Ultimate Team? In FUT 22 soll sich das ändern und der feste Belohnungs-Tag soll für FUT Champions wegfallen. FUT-22-Spieler sollen zukünftig ihre Belohnungen sofort dann erhalten, wenn sie das letzte Spiel der Weekend League abgeschlossen haben. Die nervige Wartezeit auf den Donnerstag soll also endlich Geschichte sein.

Das bedeutet, dass man sich in FUT 22 nach 20 anstrengenden Weekend-League-Matches entweder direkt über Top-Karten freuen, oder über viel zu schwache Belohnungen, ärgern kann.

Hier erfahrt ihr, wann es die verschiedenen Belohnungen geben wird:

Weekly Rewards in Division Rivals – immer wöchentlich zum Ende der Woche

FUT Champions Play-Off-Rewards – nach den Play-Off-Matches

FUT Champions Finals-Rewards – nach den Finals-Matches

Wie sehen die Rewards in FIFA 22 aus? Worüber wir noch gar nichts wissen, sind die Inhalte der Belohnungen an sich. Das Ärgerliche bei den früheren Donnerstag-Rewards war, dass sie hauptsächlich aus roten Inform-Karten bestanden – also Karten aus dem Team of the Week, das immer mittwochs vorgestellt wurde. Spieler wussten also während der laufenden Weekend League nicht, um welche Belohnungen sie eigentlich spielen.

Wie das in FIFA 22 mit den flexiblen Belohnungen sein wird, ist noch völlig offen. Wird es überhaupt wieder TOTW-Karten in den Belohnungen geben? Sobald es neue Infos über die Inhalte der Rewards in FIFA 22 gibt, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Was sagt ihr zum neuen Belohnungssystem? Findet ihr es gut nicht mehr warten zu müssen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Welche Änderungen es alles in Ultimate Team geben wird, haben wir hier für euch zusammengefasst:

FIFA 22 verändert die Weekend League komplett – Alle Neuerungen in Ultimate Team