FIFA 21: Start der Web App wohl offiziell bestätigt – Wann geht’s los?

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Sobald die Web App startet, könnt ihr diese Funktionen nutzen. Allerdings war es in der Vergangenheit oft so, dass die Server erstmal unter dem Ansturm zu schwitzen hatten und zumindest der Release-Tag nicht ganz reibungslos lief. Wie es sich dieses Jahr gestaltet, wird man abwarten müssen.

Ansonsten könnt ihr euch in der Web App (und auch in der Companion App auf dem Handy) rund um die Uhr um euer Ultimate Team kümmern. Unter anderem könnt ihr:

Die Nachrichten werden von Fans via reddit oder Twitter geteilt. Allerdings betonen auch einige Spieler, diese noch nicht bekommen zu haben. Wir haben eine solche Nachricht bisher ebenfalls noch nicht in FIFA 20 oder der aktuellen Web App gesehen. Allerdings kam es schon in der Vergangenheit vor, dass diese In-Game-Nachrichten in Wellen veröffentlicht werden.

Wann startet die FIFA 21 Web App? Aktuell bekommen Spieler offenbar Nachrichten, in denen Boni für zurückkehrende Spieler vorgestellt werden. In diesen Nachrichten heißt es unter anderem: „Sichert euch die Rewards auf der FIFA Web App ab dem 30. September und beginnt, eueren FUT 21 Verein aufzubauen.“

Der Start der FIFA 21 Web App scheint in wenigen Tagen bevorzustehen. Spieler bekommen Nachrichten von EA, in denen das Startdatum der Web App bestätigt wird.

