Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) finden derzeit in vielen Fußball-Ligen keine Spiele statt. FIFA 20 reagiert darauf und ersetzt das Team of the Week (TOTW) durch ein neues System.

Was ist das TOTW? In jeder Woche stellt EA Sports ein Team of the Week zusammen. Dieses besteht aus 23 Spielern, die herausragende Leistungen im realen Fußball gezeigt haben. Dafür erhalten die Spieler dann, neben einem Platz im Team der Woche, zusätzlich verbesserte Inform-Karten in FUT 20.

Doch derzeit finden die meisten Fußballspiele nicht statt. Entsprechend reagierte EA Sports und stellte das TOTW vorübergehend ein.

Nun bringen sie ein neues System mit dem Namen „Team of the Week Moments“.

Historische Daten für neue Karten

Was ist das Team of the Week Moments? Das neue System soll sich stark am Team of the Week orientieren und gleichzeitig authentisch und in Verbindung mit realem Fußball stehen.

Darum sollen historische TOTW-Veröffentlichungen genutzt werden. Jede Woche werden also Daten aus alten Jahren von FIFA Ultimate Team genutzt und auf dieser Basis neue Karten erstellt.

Die Systeme sollen jedoch getrennt bleiben, damit der normale Betrieb vom TOTW fortgesetzt werden kann, sobald die Ligen wieder beginnen.

Wie funktioniert das genau? Alle veröffentlichten Spieler aus den „Team of the Week Moments“ repräsentieren ihren aktuellen Verein. Sollte also ein Spieler zwischen dieser und einer früheren Saison gewechselt sein, dann wird er trotzdem dem aktuellen Team zugeordnet.

Auch die Upgrades der Karten werden sich an aktuellen Werten orientieren.

Sollte ein Spieler nicht mehr aktiv spielen oder in FUT 20 enthalten sein, dann wird er auch nicht ins TOTW Moments aufgenommen.

Als Beispiel nennt FIFA 20 Walker, der nun eine Karte mit dem Wert 87 bekommen hat

Welche Bereiche ersetzt das neue System? Das Team of the Week Moments greift für alle Bereiche, in denen es das TOTW bisher gab:

In den FUT Champions Rewards

In den Packs

In den wöchentlichen Squad Battles

In den SBC-Bedingungen

Im Draft Modus

Wann gibt es das erste TOTW Moments? Das neue TOTW Moments startete am 18. März um 19:00 Uhr. Es wird so lange fortgesetzt, bis der reguläre Spielbetrieb im Fußball wieder aufgenommen wird.

Das ist das erste Team of the Week Moments

In diesem Screenshot findet ihr das erste Team of the Week Moments in FIFA 20.

Wie gefällt euch das neue System als Ersatz? Und sind Highlights bei dem aktuellen Team dabei?