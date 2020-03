In FIFA 20 erwarten wir demnächst das FUT-Birthday-Event. Was der elfte Geburtstag von Ultimate Team für Inhalte bringen könnte, erfahrt ihr hier.

Seit FIFA 14 wird der FUT-Geburtstag in Ultimate Team zelebriert, jedes Jahr ein wenig größer und mit mehr Inhalten. Deshalb erwarten wir auch dieses Jahr in FUT neue Spezial-Karten, spezielle Packs, Set-Geschenke und thematische SBCs.

Offizielle Infos gab EA bisher noch nicht raus. Jedoch lassen sich aus den Erkenntnissen der letzten Jahre Vorhersagen treffen. Wie es am Ende abläuft, sehen wir erst beim Start des Events.

Voraussichtlicher Release und Dauer des Events

Wann geht es los? Seit FIFA 14 fand das FUT-Birthday-Event immer jährlich Mitte März statt. Wir rechnen deswegen mit einem Start am kommenden Freitag, den 20. März.

Wie lange dauert das Event? Während Events in früheren FUT-Teilen meistens eine Woche lang liefen, rechnen wir in diesem Jahr mit einem zweiwöchigen Event. Das ist in FUT 20 mittlerweile die Regel.

Bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Die möglichen Inhalte des Events

Welche Karten wird es geben? Wie bei den meisten Promos erscheinen auch beim FUT-Birthday stark verbesserte Spezial-Karten. Das Besondere in den Vorjahren: Die neuen Karten erhielten sehr kuriose Positionswechsel. So gab es im letzten Jahr beispielsweise eine Stürmer-Karte von Van Dijk (IV) und Salah (RF) konnte als Linksverteidiger gespielt werden.

Spezielle Positionswechsel gab es in diesem FUT-Jahr allerdings auch schon beim neuen Shapeshifters-Event. Wir sind also gespannt, was für Karten der FUT Birthday bringt.

Welche weiteren Inhalte werden erwartet? Üblich sind zahlreiche zusätzliche Inhalte wie FUT-Birthday-Karten, die man nur per SBC freischalten kann. Außerdem könnte es auch neue Aufgaben-Spieler und Pack-Geschenke geben.

FUT-Birthday in FIFA 19: Diese Inhalte gab es im letzten Jahr

Diese Karten gab es in FUT 19: Im letzten Jahr brachte das FUT-Birthday-Event absolute Top-Karten ins Spiel. Darunter Griezmann (93), Bale (93), und Mbappe (91).

Für Spieler mit Bundesliga-Teams waren Alaba (89) und Witsel (88) interessant. Per SBC konnte man später sogar noch eine Top-Karte von Timo Werner (91) freischalten.

Das FUT Birthday Team in FIFA 19 Ultimate Team

Diese Karten konnten durch Wochenziele freigeschaltet werden:

Diese Inhalte gab es außerdem:

FUT-Jahrestag-Spieler: Das waren beliebte Spieler der letzten 10 Jahre, die neue Spezial-Karten erhalten haben

Tägliche Squad Building Challenges

Twitch-Drops

Pack-Geschenke, die auf eurer Login-Anzahl basierten

Seid ihr gespannt auf das diesjährige FUT-Birthday-Event und die neuen Karten? Verstärkt euer Team doch am besten schon mal mit dieser Top-Karte für eure Verteidigung: