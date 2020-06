Gibt es Betrüger in der Weekend League? Ein FIFA-20-Profi hat Hinweise auf einen Exploit entdeckt, der Spieler Niederlagen verhindern lässt.

Was ist das für ein Exploit? Der FIFA-Profi Harry Blackmore, auch bekannt als „Honey Badger“, schaffte in der aktuellen Weekend League einen Score von 30 Siegen – und damit 0 Niederlagen. Für die Top100 der aktuellen Runde reichte das aber trotzdem nicht, da andere Spieler höhere Skill-Ratings aufwiesen.

Die Spielwiederholungen der Top100 kann man sich im „Champions Channel“ anschauen – und dabei machte Honey Badger eine interessante Entdeckung, die er über Twitter teilte:

CHEATING IN WEEKEND LEAGUE COST ME TOP 100!!

A real shame after a crazy stream to see no TOP 100. Ultimate TOTS pack is the most hyped pack of the year and was buzzing to stream it and put on YT.

Hope @EAHelp @EAFIFADirect see this and sort it out.

#EmbraceTheGrind😢 pic.twitter.com/mahCh3ca1i

— Honey Badger (@HoneyBadgerFIFA) June 8, 2020