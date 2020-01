Schon wieder neue Spezialkarten für FIFA 20 – Das bringt das Headliners-Event

EA Sports bringt nach dem TOTY erneut frische Spezialkarten in FIFA 20, diesmal im Rahmen des Headliners-Events. Wir verraten euch, was ihr von der Promo erwarten könnt und wann sie startet.

Via Twitter hat EA das Headliners-Event angekündigt:

Das Event feierte in FIFA 19 seine Premiere und findet in FUT 20 zum zweiten Mal statt.

Was sind Headliner-Karten? Bei den Headliner-Karten handelt es sich um dynamische Spezialkarten, die sich wie OTW-Karten verbessern, sobald es der jeweilige Spieler in ein Team of the Week schafft. Zusätzlich schaffen es laut EA nur besonders auffällige Spieler der Fußball-Hinrunde in das Headliner-Team.

Es könnte also großes Verbesserungspotential in den Headliner-Karten stecken.

Wann startet das Event? Ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht. Da das Event allerdings gerade angekündigt wurde, wäre es üblich, wenn die neuen Spezialkarten am Freitag, den 17. Januar, erscheinen.

Das können wir vom Event erwarten

Wie sieht das Team aus? Das konkrete Team wird vermutlich erst am Freitag vorgestellt. Wir erwarten jedoch, wie im Vorjahr, ein Team bestehend aus mindestens 18 Spielern sowie einigen zusätzlichen Headliner-Karten, die im Verlauf des Events erscheinen.

So sah das Headliner-Team im letzten Jahr aus:

Welche Inhalte wird es noch geben? Neben dem Hauptteam wird es vermutlich auch noch zusätzliche Headliner-Karten geben. Im letzten Jahr konnte man mehrere Karten per SBCs und Wochenaufgaben freischalten. Für dieses Jahr erwarten wir ähnliche Zusatzinhalte.

So kommt ihr an die Headliner-Karten

Aus Sets: Mit einer ordentlichen Portion Glück lassen sich Headliner-Karten in folgenden Packs finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Auf dem Transfermarkt: Wenn ihr allerdings sicher eine neue Headliner-Karte haben wollt, dann solltet ihr diese auf dem FUT-Transfermarkt kaufen. Wartet jedoch ein paar Tage nach dem Erscheinen der Karten ab und vergleicht die Preise.

Über Wochenaufgaben und SBCs: Voraussichtlich wird es Headliner-Karten über SBCs und Wochenaufgaben geben.

Was haltet ihr vom Headliner-Event? Findet ihr es gibt zu viele Spezialkarten? Erzählt es uns doch in unserer Facebook-Gruppe.