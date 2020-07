Mit Eric Cantona hat FIFA 21 seine erste neue Ikone vorgestellt. Die Legende von Manchester United war bekannt für großen Fußball, aber auch für sein wildes Temperament. Wie könnte seine Karte in Ultimate Team aussehen?

Das ist Eric Cantona: Cantona ist eine Stürmer-Legende und verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere bei Manchester United. Für die „Red Devils“ schoss er in 179 Spielen 81 Tore und bereitete 61 weitere Treffer vor. Mit ManU holte er vier Mal die englische Meisterschaft, außerdem zwei Mal den englischen Pokal. Auch mit Leeds United wurde er Meister in England, bei Olympique Marseille schaffte er es zuvor auch in Frankreich den Titel zu holen.

Schaut man sich Best-Ofs von „King Eric“ an, sieht man jede Menge satte Vollspannschüsse, die aus allen möglichen Winkeln im Kasten des Gegners einschlagen. Technisch war er brillant, seine Kopfbälle waren gefürchtet.

Fans schlagen ungewöhnliche Icon-Karte vor: Cantona sorgte nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Seine Eigenart, mit hochgestelltem Kragen zu spielen, wurde sein Markenzeichen. Nach der aktiven Karriere wurde er zum Schauspieler – auch ein eher ungewöhnlicher Schritt für einen Fußballer.

Der größte Aufschrei um Cantona war aber der „Kung Fu Tritt“ 1995. Nachdem Cantona mit Rot vom Platz musste, hagelte es Beleidigungen von der Tribüne. Ein Crystal-Palace-Fan hatte es dabei wohl endgültig zu weit getrieben – und Cantona sprang mit einem Kung-Fu-Tritt in die Tribüne. Ein Bild, das um die Welt ging. Klar, dass es von einem User (via reddit) direkt für die Prime-Icon-Moments-Karte von Cantona in FIFA 21 vorgeschlagen wurde:

Eric Cantona als Icon in FIFA 21

Wie stark wird Cantona in FIFA 21? Im jüngst vorgestellten neuen Trailer zu FIFA 21 spielt auch Cantona eine Rolle. Er wird zu einer Runde Koop-FUT eingeladen – und wird natürlich entsprechend seinem Spitznamen „King Eric“ würdig dargestellt:

So wird Cantona im Trailer dargestellt

Im vergangenen Jahr was es Zinedine Zidane, der die Vorreiter-Rolle für die neuen Legenden in FIFA 20 einnahm. Der Franzose bekam damals vier verdammt starke Icon-Karten mit den Gesamt-Werten 91, 94, 96 und 97.

Ganz so stark wird Cantona voraussichtlich nicht ausfallen, aber auch er dürfte starke Karten bekommen. Gerade offensiv im Abschluss wird Cantona eine Macht werden, auch in Sachen Technik dürfte er überzeugen. Defensiv hingegen sollten seine Werte nicht so hoch ausfallen. Auf reddit tauschen Spieler auch schon erste Konzepte aus, wie etwa hier:

Sicher ist: Eric Cantona wird nur die erste von vielen neuen Ikonen für FIFA 21 sein. Wer der Manchester-Legende in FIFA 21 wohl folgen wird? Wir haben hier einige Kandidaten, die als Legende zu FIFA 21 zurückkehren könnten, gesammelt.