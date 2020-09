FIFA 21 TOTW 1: Die Predictions zum ersten Team der Woche

Es geht los, das erste Team of the Week (TOTW 1) für FIFA 21 steht an. Wir verraten euch, welche Spieler im ersten Team der Woche dabei sein könnten.

Was ist das Team der Woche? Für das Team der Woche wählt EA Sports in jeder Woche 23 Spieler aus, die im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Diese Spieler werden dann mit verbesserten Inform-Karten belohnt und sind eine Woche lang in FUT-Packs zu finden.

Das TOTW gibt es wöchentlich nur im Ultimate-Team-Modus von FIFA 21.

Was sind TOTW-Predictions? Bei den Predictions versucht die FIFA-Community einzuschätzen, welche Spieler es in EAs Team der Woche schaffen könnten.

Dazu werden die realen Leistungen der Fußballspieler vom Wochenende begutachtet. Je besser die Leistung des Spielers war, desto wahrscheinlicher ist ein Platz im Team of the Week.

Vorhersage zum Team of the Week 1 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von fifauteam (via fifauteam):

TOTW 1 Predictions

Torhüter:

TW: Mike Maignan (OSC Lille)

TW: Illan Meslier (Leeds United)

Verteidiger:

IV: Ruben Dias (Benfica)

IV: Sebastian Coates (Sporting)

RV: Leo Dubois (Lyon)

RV: James Tavernier (Glasgow Rangers)

IV: Luca Caridola (Benevento Calcio)

Mittelfeldspieler:

ZOM: Bruno Fernandes (Manchester United)

ZOM: Alejandro Gomez (Atalanta)

LF: Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

ZOM: Jonathan Viera (Beijing Sinobo Guoan FC)

RF: Hirving Lozano (Neapel)

RM: Angel Correa (Atlético Madrid)

ZM: Mikel Moreno (Real Sociedad)

LF: Ansu Fati (FC Barcelona)

RM: Jarrod Bowen (West Ham)

ZM: Bradley Johnson (Blackburn Rovers)

Stürmer:

ST: Jamie Vardy (Leicester City)

ST: Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

ST: Mauro Icardi (PSG)

ST: Moussa Marega (FC Porto)

ST: Romain Alessandrini (Qingdao Huanghai)

ST: Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 1

Diese Bundesliga-Kicker könnten dabei sein:

Niclas Füllkrug führte Werder Bremen mit 3 Toren gegen Schalke 04 zum Sieg und empfiehlt sich damit für einen Platz im ersten TOTW von FIFA 21. Sollte er nicht im Team der Woche auftauchen, wäre das schon sehr ungewöhnlich.

So könnte die erste Infom-Karte von Füllkrug aussehen

Andrej Kramaric erzielte 2 Tore gegen Bayern München und hatte damit großen Anteil am Sieg der Hoffenheimer. Eine TOTW-Karte sollte also drin sein.

Wann erscheint das erste TOTW? EA hat bestätigt, dass das erste TOTW am Mittwoch, den 30. September, erscheint. Die Spieler des TOTW 1 sollten dann ab 19 Uhr, bereits in der Web App zu finden sein. Die Inform-Karten bleiben eine Woche lang, bis zum 7. Oktober, in Packs.

Warum kommt das TOTW schon so früh? In diesem Jahr erscheint das erste TOTW noch vor dem Release von FIFA 21, was bedeutet dass Käufer der Standard-Edition (Release 9. Oktober) das TOTW 1 verpassen. Habt ihr aber früheren Zugang zum Spiel, durch EA Play oder die Champions- oder Ultimate-Edition, dann habt ihr die Chance Spieler des ersten Team der Woche in Packs zu ziehen.