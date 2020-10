FIFA 21 Early Access: Server-Probleme bei EA – Lösung für PS4

Eigentlich sollte bei FIFA 21 jetzt der Early Access starten, doch die EA Server brechen offenbar unter dem Andrang zusammen. Kommt man trotzdem an das Spiel?

Das ist das Problem: Um 17 Uhr lief der Countdown für den FIFA 21 Early Access ab. Von nun an sollten EA-Play-Mitglieder das 10-Stunden-Trial spielen können.

Doch viele Spieler berichten, überhaupt nicht auf das Spiel zugreifen zu können. Zum einen scheinen die EA Play Server überlastet, und man kommt gar nicht erst in den Hub, um das Spiel zu laden. Andere Spieler wiederum berichten (etwa via Twitter), das Spiel bei EA Play dann nicht zu finden.

FIFA 21 Early Access: Lösung für PS4

Wie sieht die Lösung aus? Bei der PS4 wurde bereits eine Lösung gefunden. Die funktioniert so:

Besucht den PlayStation Store, wenn ihr EA Play Mitglied seid

Sucht nach FIFA 21

Wählt die Standard-Version aus

Dort findet ihr einen Button mit der Aufschrift „Testversion herunterladen“.

Aktiviert ihr den Button, könnt ihr die Option „Herunterladen und bis zu 10 Stunden spielen“ auswählen.

Danach sollte das Spiel beginnen, auf eurer Konsole zu laden. Wir haben diesen Weg in der Redaktion getestet – da hat es funktioniert. Lösungen für die übrigen Plattformen sind noch nicht bekannt, wir halten euch hier aber auf dem Laufenden.

Was ist mit der Xbox One? Einige Spieler berichten von einem Weg, der vergleichbar mit der PS4-Lösung ist (etwa via Twitter). Allerdings funktioniert ein Download der Trial-Version über den Microsoft Store nicht bei allen Spielern oder der entsprechende Button fehlt.

Bei einigen Spielern funktioniert es, die Xbox-One-Edition über die Browser-Version des Microsoft Stores auf ihre Xbox zu laden. Allerdings kann es dann immer noch zu Problemen kommen. Spieler berichten etwa von einer Fehlermeldung, die ansagt, man sei noch zu früh dran. Eine echte Lösung scheint es hier aber noch nicht zu geben.

Was bringt die Testversion? In der Testversion könnt ihr sämtliche Inhalte von FIFA 21 spielen. Das gilt für den normalen Anstoß-Modus, aber auch für Ultimate Team, Volta oder den Karrieremodus.

Allerdings ist die Spielzeit auf 10 Stunden begrenzt. Ist diese Zeit abgelaufen, müsst ihr bis zum Release in der kommenden Woche warten, um wieder weiterzuspielen.

Da es in diesem Jahr keine Demo gibt, ist das EA Play Trial die einzige Möglichkeit, einen Vorabblick in das Spiel zu werfen. Deswegen haben wir zwei Pros gefragt, die FIFA 21 bereits testen durften. Im Interview erzählen sie, was FIFA 21 anders macht.