Wissen wir schon, wer der neue Charakter im Universum von Destiny 2 unter seinem Helm ist? 6 gute Gründen sprechen für einen alten Bekannten, dem die Spieler schon lange den Hals umdrehen wollen.

Das ist der neue Ausbilder: Der Start für neue Hüter in Destiny 2 läuft recht chaotisch ab. Nach einer kurzen Begrüßung werden die Spieler recht unvorbereitet in die Weiten des Universums entlassen – oft planlos und ohne Führung. Mit dem Release von Beyond Light überarbeitet Bungie den Einstieg für Neueinsteiger, Nostalgiker und alle Free2Play-Spieler aber komplett:

Während eurer ersten Schritten trefft ihr auf den Hüter Shaw Hun. Der Jäger führt euch in mehreren Missionen durchs Kosmodrom. Er ist quasi euer Ausbilder und bringt euch das Hütersein bei, noch bevor ihr einen Fuß in die letzte Stadt der Menschheit setzt.

Weiterlesen auf eigene Gefahr: Es folgen möglicherweise Spoiler zur Story von Beyond Light (Jenseits des Lichts).

Wer ist Shaw wirklich? Hinter Shaw verbirgt sich angeblich niemand geringer als Uldren Sov.

Klar, die Hüter setzen gerne ihre Aluhüte auf und kommen mit absurden Theorien um die Ecke. Doch Shaw könnte wirklich der verschollene Prinz und gesuchte Mörder sein, auf den wir seit 2 Jahren warten – denn es spricht viel dafür.

Shaw bereist das Kosmodrom mit der Khvostov

6 gute Gründe, warum Shaw in echt Uldren ist

Forbes hat eine ganze Liste aufgestellt, die doch sehr überzeugend klingt. Wir stellen euch die Beweislast vor.

Hinweis 1 – der Helm: Fast alle bekannten NPC in Destiny zeigen ihr Gesicht. Nur wenige verbergen ihr echtes Aussehen. Dazu zählen Saint-14, Shaxx und der verstorbene Sprecher. Von Uldren ist bekannt, dass er für sein Aussehen angefeindet wird und sich daher versteckt. Schließlich ist er für den Tod von Fan-Liebling Cayde-6 verantwortlich.

Der Spieler soll eine emotionale Bindung aufbauen und das geht nun Mal besser, wenn wir sehen wie Zavala sein Gesicht verzieht oder Eva Levante uns im Halloween-Event freundlich anlächelt. Am Ende der Einführungs-Quests könnte Shaws Helm fallen und wir sehen dem Schreihals Uldren ins Gesicht.

Hinweis 2 – das Kosmodrom: Der neue Einstieg spielt im bekannten Destiny-1-Schauplatz „Kosmodrom“. Wir wissen seit gut einem Jahr, dass Uldren sich dort versteckt. Ein umherirrender Hüter, der frisch erwacht durchs Kosmodrom stapft, könnte also gut auf den hier vagabundierenden Prinzen treffen.

Mit Halloween-Masken können sich Hüter aktuell wieder als Uldren verkleiden – natürlich schreit sein Pappmaché-Abbild aus voller Kehle

Hinweis 3 – Uldren ist Jäger: Shaw ist eindeutig ein Jäger. Er trägt den charakteristischen Umhang und sogar ein Klassen-spezifisches Exotic. Auch vor seiner Wiedererweckung als Hüter, wurde Uldren wie ein Jäger dargestellt.

Zudem wissen wir seit Kurzem, dass Uldren ziemlich sicher Caydes Nachfolge als der Anführer der Jäger-Vorhut antritt.

Hinweis 4 – Der Fluch des Drachen: Schauen wir uns sein Exotic genauer an, fällt auf, dass es sich um die Handschuhe Ahamkaras Rückgrat handelt. Die Ahamkaras sind die Destiny-Version von Drachen und Uldren wurde vom letzten Exemplar verhext.

Das führte überhaupt erst zur epischen Rachestory von Forsaken. Es wäre schon ein krasser Zufall, wenn Bungie ihm genau das Exotic in die Hand drückt, dass Jäger mit den Ahamkaras in Verbindung bringt. Auch Shaws Hose ist eigentlich Gear aus dem „Letzter Wunsch„-Raid, bei dem der Drache final erschlagen wird.

Destiny 2: Neue Hinweise zu Uldrens Verbleib – Was treibt der mysteriöse Prinz?

Hinweis 5 – Die Zeit: Vor etwa 2 Jahren erwachte Uldren ohne Gedächtnis als Hüter. Weihnachten 2019 haben wir erfahren, dass er das Kosmodrom unsicher macht aber verängstigt ist. Das dürfte genug Zeit sein, um sich mit dem Gebiet vertraut zu machen und ein Team zu bilden.

Da wir jetzt ähnlich wie er ohne Wissen in dem fremden Gebiet umherwandern, fühlt er eventuell Sympathie oder aber er folgt seinem Schicksal und bringt uns zum Turm und tritt dort seinen Posten an.

Hinweis 6 – Das bekannte Symbol: Der letzte aufgeführte Hinweis bringt nicht direkt Shaw und Uldren in Verbindung. Wir wissen aber durch kleine Teaser von Bungie, dass das Symbol auf Uldrens Rüstung in Beyond Light als Icon für das Kosmodrom genutzt wird.

Daher wird seit September spekuliert, dass wir ihn hier als NPC antreffen. Shaws Umhang verbirgt in dem uns bekannten Bild die Stelle, an der das Symbol sein müsste.

Was denkt ihr, ist die Beweislast erdrückend und Shaw ist tatsächlich Uldren? Könntet ihr dem Mörder von Cayde vergeben und findet es spannend, dass gerade er die neuen Hüter ausbildet?

Oder denkt ihr vielmehr, dass Bungie hier eine Referenz an die Filmreihe „Fast & Furious“ untergebracht hat? Denn im Benzin und Testosteron-getränkten Action-Kino wird der nette Han vom Bad Boy Shaw erledigt.

Wer noch ein Destiny-Rätsel sucht, könnte ja der Community einen Gefallen tun und rausfinden, was diese seltsame Aszendenten-Linse nun macht: Destiny 2 belohnt Spieler mit mysteriösem Item und keiner weiß, was es macht