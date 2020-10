Destiny 2 belohnt Spieler mit mysteriösem Item und keiner weiß, was es macht

Bei Destiny 2 bekommen besonders fleißige Hüter über das Festival der Verlorenen 2020 ein mysteriöses Item – die Aszendenten-Linse. Doch wirklich etwas damit anfangen kann bisher niemand. Die Spieler rätseln nun um den Zweck. Es gibt erste Theorien.

Was hat es mit dem mysteriösen Item auf sich? Aktuell ist bei Destiny 2 mit dem Halloween-Event Festival der Verlorenen 2020 der letzte wirklich nennenswerte Inhalt vor dem Start von Beyond Light im Gange.

Im Rahmen des Festes können sich Hüter neue gruselige Rüstungs-Ornamente, Event-Waffen oder allerlei thematisch-inspirierte Event-Cosmetics schnappen. Doch über das Festival of the Lost gibt es aktuell auch ein Item, über das sich viele Spieler gerade den Kopf zerbrechen – Die Aszendenten-Linse (Ascendant Lense).

Wie bekommt man die Aszendenten-Linse? Dieses Item erhalten besonders fleißige Spieler. Die Linse verkörpert im Prinzip eine Art Hauptpreis für Hüter, die einen bestimmten Triumph im laufenden Halloween-Event freispielen.

Hier gibt’s die Linse von Spider (Quelle: KackisHD auf YouTube)

So gilt es unter anderem, 45 Event-Kisten mit Chiffren-Dekodern zu öffnen. Habt ihr 45 Kisten im Spukforst geöffnet und das neue Schiff von Eva eingesackt, dann erfahrt ihr, dass der Gefallenen-Händler Spider mit euch in der Wirrbucht des Riffs sprechen will. Dieser ist dann nämlich mit einem blinkenden Quest-Marker gekennzeichnet.

Und wenn ihr diesen dann aufsucht, dankt er euch für eure Mühen und gibt euch als Belohnung das besagte Item – die Aszendenten-Linse, die er aus der Träumenden Stadt hat. Damit schaltet ihr dann auch gleichzeitig den geheimen Triumph des diesjährigen Festivals frei.

Was macht die Aszendenten-Linse? Das sind die Theorien

Das Problem mit der Aszendenten-Linse: Habt ihr die Linse angenommen, befindet sich diese fortan in eurem Inventar. Doch keiner weiß im Moment, was dieses neue Item macht, wofür es verwendet werden kann oder wie es damit weitergeht. Benutzen oder einsetzen kann man es bislang nirgends. Offiziell gibt es dazu auch keine weiteren Infos.

Die Aszendenten-Linse soll mit der Träumenden Stadt zusammenhängen

In der Item-Beschreibung heißt es lediglich: „Eine Fokussierlinse aus der Träumenden Stadt, durch die man manchmal die Aszendenten-Ebene sehen kann.“ Zudem findet sich die Linse in der Sammlung wieder. Dort ist sie unter Flair/Diverse/Sammelobjekte, einer neuen Kategorie, als einziges Item seiner Art zu finden, falls man sie bereits erhalten hat.

Es gibt jedoch bereits einige Ideen und Theorien, was es mit dem Item auf sich haben könnte. Die Theorien hängen dabei aber im Prinzip alle miteinander zusammen.

Überbleibsel aus der Zukunft: Ursprünglich sollte das Halloween-Event eigentlich stattfinden, nachdem die Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts veröffentlicht wurde. Einige nehmen deshalb an, dass es sich um etwas handeln könnte, was mit Beyond Light in Verbindung steht und bei der Verlängerung der laufenden Season 11 schlicht nicht aus dem Code entfernt wurde. Deshalb kann man bislang auch nichts damit anfangen.

Sollte die Linse eigentlich erst mit Jenseits des Lichts kommen?

Timegated Content: Eine andere Theorie geht davon aus, dass die Linse möglicherweise mit Inhalten zusammenhängt, die hinter einem Zeitschloss versteckt sind und sich erst im Verlauf des Festivals der Verlorenen oder gar erst nach Release von Jenseits des Lichts offenbaren werden.

Schließlich ist das Halloween-Event der letzte substanzielle Inhalt, der die Spieler bis zum Erscheinen der Herbst-Erweiterung bei Laune halten soll. Wenn nach einer Woche bereits alles aufgedeckt und erspielt werden könnte, hätten viele nichts mehr zu tun. Es ist also durchaus denkbar, dass so potenzieller Content etwas gestreckt wird.

Bloß ein weiteres Item oder neue Item-Kategorie: Auch, dass es sich einfach um ein an sich eher unwichtiges Sammel-Item handelt wäre in den Augen einiger Spieler denkbar. Schließlich dürften längst nicht alle Spieler die 45 Kisten öffnen, die man für die Linse benötigt und Items wie den nutzlosen Nudelsuppen-Coupon gab es ja auch nicht nur einmal.

Die Linse in der Sammlung (Quelle: Kackis HD auf YouTube)

Das genaue Gegenteil wird aber auch von mach einem vermutet: Nämlich, dass es sich um ein Item aus einem größeren, neuen System handeln könnte – beispielsweise eine Art Trophäen-Schau. Ein nutzloses Items würde wohl kaum in der Sammlung auftauchen.

Neues Rätsel oder Quest: Was für zahlreiche Fans und Spieler ebenfalls denkbar ist: es könnte sich dabei um eine neue Quest oder um ein neues Rätsel handeln – ob nun timegated oder einfach noch nicht entdeckt. Denn laut Beschreibung hängt die Linse mit der Heimat der Erwachten zusammen.

So versuchen viele Hüter in der Träumenden Stadt Hinweise oder Verwendungsmöglichkeiten für die Linse zu finden, bisher allerdings ohne Erfolg. Man hat jedoch in der Träumenden Stadt schon einige Parallelen und Verbindungen zu diesem Item entdeckt.

Sieht genau so aus, wie die Linse im Inventar (Quelle: AgonistX auf Reddit)

Vergleichbare Linsen auf einem Schienensystem (Quelle: AnOrdinarySquirrell auf Reddit)

So ist die von Spider erhaltene Linse identisch mit anderen Linsen, die quer über die Dreaming City aufgestellt sind. Einige der Linsen sind dabei auf einer Art Schienensystem aufgestellt, was die Vermutung aufkommen lässt, man müsste sie vielleicht in die richtige Position schieben, um etwas auszulösen. Doch auch das ist bislang nicht möglich.

Was denkt ihr? Was hat es am ende mit der Aszendenten-Linse aus dem Halloween-Event auf sich? Viel Wirbel um nichts? Oder erwartet uns hier möglicherweise das nächste große Rätsel von Destiny 2? Übrigens, mit Beyond Light erwarten uns schon mal mindestens 10 neue Exotics. Auf welches davon freut ihr euch am meisten? Destiny 2: Auf welches neue Exotic aus Beyond Light freut ihr euch am meisten?