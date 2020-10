Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr gestern nach 20:00 Uhr gespielt? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Drop-Rate der Cipher Decoder nach dem Fix gemacht? So manch einem hatte das Problem ja komplett den Spaß am Event geraubt. Werdet ihr jetzt (wieder) reinschauen? Wartet auch ihr wie unser Shooter-Experte Sven Galitzki einfach nur noch auf den 10. November? Ich bin richtig heiß auf Destiny 2, aber kann mich nicht dazu zwingen, es zu spielen

Doch gleich seit Beginn des Events beklagten sich viele Spieler auf Reddit und in den sozialen Medien über die viel zu niedrigen Drop-Raten für Chiffren-Dekoder. Ein Einsatz-Trupp berichtete beispielsweise darüber, dass sie selbst nach 9 Strikes, 6 Schmelztiegel-Matches, mehr als 20 Patrouillen und 10 heroischen Missionen nur 2 Decoder erhalten hatten. Andere hatten etwas mehr Glück, doch unter dem Strich war es generell sehr schwer, an dieses Event-Item zu kommen. 6 Stunden Spielzeit für 1 – 2 Chiffren-Dekoder waren offenbar keine Seltenheit. Das sollte nun behoben sein.

Was war das Problem mit den Chiffren-Dekodern? Seit Kurzem läuft im Rahmen der verlängerten Season 11 bei Destiny 2 das jährliche Halloween-Event Festival der Verlorenen . Die Cipher Decoder sind dabei im Vergleich zu den Vorjahren neu und zugleich ein integraler Bestandteil des diesjährigen Festes. So werden sie dafür benötigt, um Kisten mit Loot am Ende der Event-Aktivität Spukforst öffnen zu können.

Was hat es mit dem Fix auf sich? Am Abend des 8. Oktober meldete sich Bungie über ihren Help-Account auf Twitter. Dort teilten die Entwickler mit, dass ein Fix veröffentlicht wurde, der die Drop-Rate von Chiffren-Dekodern drastisch erhöhen soll – und zwar für Aktivitäten quer über das ganze Spiel. Zudem hieß es, dass man die Situation weiterhin im Auge behalten werde, um, wenn nötig, weitere Anpassungen daran vorzunehmen.

