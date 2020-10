Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wir von MeinMMO haben uns das zum Anlass genommen und eine eigene Umfrage für euch erstellt und wollen von euch wissen: Auf welches dieser 10 neuen Exotics aus Beyond Light freut ihr euch am meisten?

Dazu zählt unter anderem das ikonische Waffen-Exotic Falkenmond. Die Rückkehr dieser Handfeuerwaffe aus Destiny 1 wurde bereits offiziell von Bungie für Jenseits des Lichts bestätigt. Trotzdem taucht die Hawkmoon nicht in dem jüngsten Trailer auf. Deshalb wird angenommen, dass sie nicht als Teil der Erweiterung Beyond Light, sondern über den Season Pass für die Season 12 kommen wird.

Das wissen wir bisher: In einem neuen Trailer zu Beyond Light hat Bungie nun 10 neue Exotics vorgestellt , die mit Jenseits des Lichts das Arsenal der Hüter bereichern werden. Mit dabei sind 4 exotische Waffen sowie 6 Rüstungs-Exotics.

Was hat es mit den neuen Exotics auf sich? Bei Destiny 2 startet am 10. November endlich die neue große Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light). Diese bringt unter anderem

