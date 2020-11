In Destiny 2 hat mit Jenseits des Lichts auch die neue Season 12, die Saison der Jagd begonnen. Diese bringt den Hütern die besondere Exotic-Shotgun Dualität (eng. Duality).

Um diese Waffe geht’s: Die exotische Shotgun Dualität ist in Beyond Light neu ins Spiel gekommen. Sie fällt dadurch auf, dass sie beide Flinten-Arten von Destiny in sich vereint. Sie kann als präzises Jagdgewehr oder als streuende Schrotflinte verwendet werden.

MeinMMO klärt in diesem Artikel, was das Exotic kann, woher ihr es bekommt und was es mit dem Meisterwerk-Katalysator auf sich hat.

Das macht Dualität exotisch: Dualität verursacht Solar-Schaden und feuert mit der grünen Spezial-Munition. Ins Magazin passen 6 Schuss und sie verfügt über eine Feuerrate von 65. Besonders die Reichweite und das Handling überragend die Konkurrenz.

Die Magie kommt aber durch die beiden einzigartigen, exotischen Perks:

Kompressionskammer: Feuert einen Kugelhagel beim Feuern aus der Hüfte (Pellets) oder eine einzelne Kugel mit hoher Schadenswirkung beim Zielen (Slug).

Auf schwarzen Schwingen: Schrotkugel-Todesstöße gewähren stapelbaren Präzisionsschaden und einen Nachladetempo-Buff. Präzisionstreffer mit Kugeln (Slugs) verlängern die Dauer.

Ihr habt also die Wahl: feuert ihr eine breit gestreute Salve oder legt ihr an und feuert ein einzelnes Geschoss auf deutlich höhere Reichweite? Damit tritt Dualität in direkte Konkurrenz zur exotischen Slug-Shotgun Chaperone. Auch diese feuert eine Kugel, kann aber nicht den normalen Schrot-Hagel nutzen.

Im PvP erledigt ihr aus der Hüfte einen Gegner auf etwa 5 Meter. Das Slug-Geschoss schafft auf etwa 10 Meter einen One-Shot-Kill, mit Pärzisionsbuff sogar auf 11.

Wie ihr die im DLC neu aufgelegte Kult-Waffe aus Destiny 1 erhaltet, haben wir hier für euch:

Destiny 2: So bekommt ihr das neue Waffen-Exotic Keine Zeit für Erklärungen

Neue exotische Schrotflinte „Dualität“ in der Saison der Jagd holen

Wo gibt es die Waffe? Die neue Schrotflinte kommt über den neuen Season Pass der Saison der Jagd. Alle Hüter können das Exotic beanspruchen. Season 12 ist parallel mit der Erweiterung Destiny 2: Beyond Light gestartet.

So bekommt ihr das Exotic:

Habt ihr die Beyond Light samt Season 12 (oder die Digital-Deluxe-Edition von Beyond Light) gekauft, dann könnt ihr euch bereits auf Stufe 1 des Season Pass ein Geschenk-Paket abholen. Navigiert dazu zum Seasons-Tab und schaut dort auf das Stufe-1-Feld des Passes.

Solltet ihr euch die Season 12 nicht kaufen, dann könnt ihr die Waffe trotzdem über den kostenlosen Belohnungs-Zweig des neuen Season Pass freispielen. Ihr müsst dazu allerdings dort erstmal Saison-Level 35 erreichen.

Auf Rang 100 wartet auf Besitzer der Season zudem ein exklusives Ornament für die Waffe, also ein Skin

Käufer der Season erhaltet Dualität auf Rang 1, alle anderen auf Rang 35

Was ist mit dem exotischen Katalysator von Duality in Beyond Light?

So macht ihr Dualität zum Meisterwerk: Habt ihr euch die Schrotflinte besorgt, müsst ihr Banshee-44 im Turm einen Besuch abstatten. Er hat die Quest „Gratwanderung“ für euch. Als Belohnung erhaltet ihr den exotischen Meisterwerk-Katalysator für Dualität.

Als Meisterwerk erhält Dualität +20 Reichweite und einen Buff von +50 auf Magazingröße. In der Realität dürfte ihr aber nicht wirklich mit 56 Schuss rumlaufen – genaueres wissen wir aber erst, wenn die ersten Hüter die Quest geschafft haben. MeinMMO ergänzt den Artikel dann entsprechend.

Das verlangt Banshee von euch:

Ihr müsst die Waffe kalibrieren – schließt dazu Schmelztiegel- oder Gambit-Matches ab. Alternativ erhaltet ihr in Strikes oder der Dämmerung Fortschritt. In der Feuerprobe erhaltet ihr mehr Punkte als der normalen Dämmerung.

Erledigt 50 Hüter mit dem Exo

Besiegt 100 Feinde mit Slug-Geschossen von Dualität

Habt ihr alles zur Zufriedenheit des Waffenschmieds gemeistert, erhaltet ihr den Katalysator. Den müsst ihr aber wiederum mit 400 Kills durch Dualität leveln, bis ihr endlich das Meisterwerk fertig habt.

Habt ihr euch das neue Exotic schon besorgt? Was haltet ihr von Dualität – Schrotflinte im Zwiespalt oder Alleskönner?

