Eine Kombi in Destiny 2 ist so stark, dass Titanen im PvP fast unbesiegbar sind

Was haltet ihr von dieser Kombi? Habt ihr damit schon einige Hüter ins Wanken gebracht? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr die Kombi ausprobieren werdet.

Für wen lohnt sich der Build? Für jeden PvP-Spieler die Lust auf Abwechslung haben. Falls ihr also wie ein Ritter umherwandern und eure Gegner wie eine Wand zerschmettern wollt, ist dieser abwechslungsreiche Build ein Versuch wert. Packt also eure Kronenteiler aus und macht Lord Shaxx stolz.

Mit dieser Auswahl seid ihr dazu in der Lage, so viele Projektile abzufangen, wie ihr nur könnt. Wie gewohnt konsumiert das Schwert nach jeder Abwehr Munition. Dieses Exo ermöglicht es euch, trotz Blocken, keine Munition zu verlieren.

Was ist das für eine Kombi? In der ausgewählten Kombi rüstet euer Titan ein beliebiges Schwert seiner Wahl aus, gefolgt von dem exotischen Armschutz “Handfest” .

In Destiny 2 machen nicht nur Hacker den Schmelztiegel unsicher. Wild gewordene Titanen mit Schwertern und einer bestimmten Exo randalieren im PvP-Modus ohne Erbarmen. Wir zeigen euch, welche Kombi das ist und was die so alles drauf hat.

