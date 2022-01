In Destiny 2 ist Content-Recycling das Coolste am Spiel – Auch wenn ihr es hasst

Bei Destiny 2 habe ich miterlebt, wie sich ein Spiel, das voller Storyinhalte aber ohne feste Handlung war, zu einem Sci-Fi-Adventure-MMO mit fesselnder Geschichte entwickelt hat. Doch durch meinen späten Einstieg gab es vieles, das einfach „verloren“ war. Deswegen ist Content-Recycling für mich das Coolste, was es in Destiny 2 gibt, auch wenn ihr es hasst.

Um das vorwegzunehmen: Destiny 2 ist kein Singleplayer-Spiel. Es ist nicht irgendwann fertig. Es befindet sich als sogenanntes Live-Service-Game ständig in der Entwicklung. Das bedeutet, ich bin mir als Spielerin der Tatsache bewusst, dass der Entwickler irgendwann alte, unbenutzte Inhalte, für die ich bezahlt habe, möglicherweise entfernen wird.

Es sollte zumindest im Hinterkopf jedes Spielers sein, dass man nichts in einem Live-Service-Games wirklich digital besitzt und einen Anspruch darauf hat.

Inhalte werden recycelt oder überarbeitet, um das Spiel wieder aufzupeppen oder Platz für neuen Content zu schaffen. Eine Sache, mit der ich persönlich absolut einverstanden bin, denn sie bietet mir nicht nur Nachteile, wie viele Spieler das immer annehmen. Ich denke, wenn sie über das Spiel sprechen, setzten sie viel zu oft „mehr Inhalt“ automatisch mit „besser“ gleich.

Shadowkeep brachte den Mond aus Destiny 1 neu interpretiert zurück

Sicherlich möchte ich hier keine Ausrede für Bungie und den Content-Vault finden, aber seien wir ehrlich: Das Einzige, was sich lohnt, sind neue, frische Inhalte. Alle anderen Sachen sind schlichtweg veraltet.

Als damals Io, Merkur, Titan und Mars von der Content-Vault-Anomalie in Destiny 2 verschluckt wurden, habe ich keinem der Planeten wirklich eine Träne nachgeweint. Mars war eine kleine Ausnahme, aber das auch nur, weil ich das Eskalationsprotokoll oft (vielleicht zu oft) für meine Quests genutzt habe. Es war also eine reine Bequemlichkeit und rückblickend habe ich ihn, dank den „Altären der Sorgen“ auf dem Mond, nie wirklich vermisst.

Mars kehrt mit Witch Queen verändert und damit recycelt als erster Planet zurück

Destiny 2 ist jetzt besser als es jemals war

Warum sollte ich jemals zu alten Planeten mit altem Setting zurückkehren wollen? Ich möchte das Spiel immer wieder neu entdecken. Mich von Bungie zu neuen überraschenden Orten treiben lassen, die ich entdecken kann und die mich wieder fesseln. Darum bezahle ich Bungie, damit ich regelmäßig neue Locations bekomme und ältere Inhalte zusätzlich wiederbelebt, also recycelt, werden.

Wenn das bedeutet, dass ich auf alte Inhalte, die ich sowieso nicht mehr spiele, verzichten muss, dann weg damit. Denn um es klar auszudrücken:

Die alten Inhalte sind buchstäblich eine Verschwendung von Zeit und Geld

Die Pflege vieler alter Inhalte ist aufwendig und das, obwohl sie kaum noch relevant waren

Das frühe Destiny war ein völliges Durcheinander ohne klare Linie bei der Story

Wenn jede Erweiterung weiter expandiert, endet man mit einem überwältigenden Durcheinander, das nicht mehr richtig zu handhaben ist.

Der Merkur ist in der “Content-Vault-Anomalie” verschwunden

Das ist auch der Grund, warum ich froh bin, dass diese Inhalte weg sind, weil wir jetzt ein weitaus besseres Destiny 2 haben als das Destiny 1 und Destiny 2 in Jahr 1 bis 3. Die alten Karten waren alle veraltet und langweilig im Vergleich zu dem, was Bungie jetzt aus den Orten gemacht hat und vor allem mit Witch Queen anscheinend noch machen wird.

So wie es sich derzeit darstellt, ist das Content-Recycling, von dem Bungie spricht, also eine verdammt coole Sache. Denn es ist dynamisch.

Bungie macht mit dynamischem Content-Recycling alles richtig

Durch den Content Vault hat Bungie ein Werkzeug, welches richtig eingesetzt, ein sich weiter entwickelndes Destiny-Universum realisieren kann, das sich viele Hüter, so wie ich, schon lange wünschen.

Wir wissen bereits, dass wir im Februar mit dem Start vom Witch Queen auf den Mars zurückkehren. Ich jedenfalls freue mich riesig, die alte Location wiederzusehen.

Das Beste daran ist aber: Es wird nicht mehr die Location sein, welche wir kennen. Sie hat sich verändert und das im Rahmen der aktuellen Story. Man nimmt also etwas Altes und macht etwas Neues, etwas Besseres, daraus. Kurz: Recycling in seiner schönsten Form.

Was ist auf Mars in der Zwischenzeit passiert?

Natürlich hat das Zeit gebraucht. Nicht jeder hatte sofort eine Vorstellung, was genau bei Bungie mit dem Begriff „Content-Recycling“ gemeint ist und wie das dann aussehen würde. Vor allem wie lange es dauern wird bis Inhalte wieder aus dem Vault kommen. Inzwischen ist klar: Die Rückkehr alter Destiny 1 Inhalte ist nicht alles, was recycelt und damit überarbeitet wird. Somit ein gutes Signal.

Dank Content-Recycling kann jetzt jeder die besten Raids erleben

Bungie hat mit Witch Queen zudem erneut die Rückkehr eines alten Raids aus Destiny 1 angekündigt. Auch das ist etwas, warum ich persönlich Content-Recycling und auch den zwischenzeitlichen Speicherort für die alten Inhalte, den Content-Vault, großartig finde.

Sicherlich kenne ich die Story und auch die Raids von Destiny 1 aus Videos und Berichten. Aber ich empfand es schon immer als schade, dass ich die besten Aktivitäten aus Destiny 1 auf dem PC nie selbst erleben konnte.

Inzwischen freue ich mich darauf, die Möglichkeit zu haben, diese Inhalte zu erleben. Zudem finde ich es gut, dass sie parallel zu den aktuellen Inhalten laufen und damit nicht ausschließlich alte Inhalte angeboten werden. Sagen wir, dies ist nur ein „Goodie“ innerhalb einer Erweiterung. Er wird sogar sehr wahrscheinlich, wie bereits der Raid “Gläserne Kammer”, für alle kostenlos spielbar sein, wenn Bungie nichts ändert. Wer als Destiny 1 Veteran daran keinen Gefallen hat, sollte also daneben genügend Ausweichmöglichkeiten finden.

Inzwischen möchte ich festhalten, das Entfernen von Inhalten hat das Spielerlebnis für mich optimiert und den vorhandenen Inhalten meiner Meinung nach mehr Wert verliehen.

Die Destiny Story ist so tiefgründig wie das Universum selbst

NewLight-Spieler brauchen mehr Unterstützung

Es gibt nur eine Sache, die ich nicht gut finde und das ist die aktuelle Unterstützung für NewLight-Spieler. Langjährige Destiny 2 Spieler haben damit nicht so große Schwierigkeiten. Sie kennen die Geschichte und ihre Entwicklung bis heute.

Für neue Spieler ist die Vergangenheit von Destiny 2 eine Lücke, die derzeit noch nicht geschlossen wird. Durch den Wegfall von Inhalten wird es vor allem für Einsteiger unheimlich schwer durchzublicken und alles zu verstehen.

Destiny 2 ist für neue Spieler ein echtes Problem und der Content-Vault ist schuld

Ich persönlich fände es schön, wenn jeder, der möchte, die Gelegenheit hätte, zumindest die grundsätzliche Geschichte von Destiny im Spiel zu erleben und auch verstehen zu können. Es gibt Dinge, die passiert sind, welche durchaus wichtig für das Gesamt-Erlebnis sind. Zumal wenn man bedenkt, dass Savathun, Gastgeberin in der neuen Erweiterung, als auch Krähe/Uldren Sov, bereits seit sieben Jahren Teil der Destiny-Story und damit relevant sind.

Neue Spieler haben im Grunde drei Probleme:

Erstens, sie wissen aus ihrer Einführungsmission im Grunde nichts

Zweitens, dass alles, was man ihnen über Destiny 2 erzählen könnte, auch relevant ist

Drittens, dass sie nie den mitreißenden Destiny-Story-Effekt erleben werden, weil durch das fehlende Wissen, ihnen vieles vollkommen egal ist und nichts bedeutet

Das führt dazu, dass vielen neuen Spielern nicht einmal bewusst ist, dass sie die besten Geschichten des Spiels nicht kennen. Ich finde, was neue Spieler im Kosmodrom erwartet, reicht in der aktuellen Form einfach nicht als Einstieg aus. Zumindest die relevantesten Teile der Geschichte von Destiny 2 sollten für sie auch nachträglich noch nachvollziehbar sein. Und ich hoffe Bungie wird dafür bald eine bessere Lösung finden. Meine Idee ist eine simple Timeline im Spiel, die für sie alle Ereignisse im Universum in Kurzform zusammenfasst.

Was denkt ihr über das dynamische Content-Recycling von Inhalten? Findet ihr es gut oder schlecht und vor allem, warum denkt ihr so? Würdet ihr ein Spiel kaufen, das im Laufe der Zeit regelmäßig Features hinzufügt und entfernt, oder lieber ein statisches Spiel? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.