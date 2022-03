Die Destiny-2-Community ist großartig. Alles coole Leute, die gerne Destiny 2 zocken. Aber es ist eben auch genau der Ort, an dem über das Spiel am meisten gemeckert wird. Selbst dann, wenn es sich um eine Verbesserung handelt. MeinMMO hat mit Bungie gesprochen und sich gefragt: Warum ist das eigentlich so, wie kann man es besser machen und wie geht der Entwickler damit um?

Dass Gamer gerne mal etwas drastische Meinungen haben – manchmal berechtigt, manchmal nicht – ist bekannt. Das ist auch in Destiny 2 nicht anders. Die Community ist sich in einigen Fällen einig, wenn es um Probleme im Spiel geht.

Doch dann gibt es diese kuriosen Situationen, wenn Spieler einfach nie zufrieden sind.

Regelmäßige Updates bringen Verbesserungen, werden aber gehasst.

Kommen keine regelmäßig Updates wird auch das bemängelt.

Herausforderungen sind zu leicht. Wird es herausfordernder, ist das wieder zu schwer.

Das Leveln ist zu langwierig und kostet Zeit. Unterstützt Bungie mit 1.520 Loot die Spieler dabei, ist das der nächste Kritikpunkt.

Jeder hat mal einen schlechten Tag – auch in Destiny 2.

Man braucht immer was zum Meckern: Kann man Destiny-2-Spieler überhaupt zufriedenstellen? Oder braucht die Community einfach immer etwas zum Meckern, damit man zufrieden ist?

Grundsätzlich bin ich sehr dafür, dass Probleme angesprochen werden. Destiny 2 ist ein großes Spiel und seine Spieler sind findig darin herauszukriegen, was geht und was nicht. Spieler, die nur gut gelaunt, pflegeleicht und angepasst sind, sind für mich ein schlechtes Zeichen.

Wie lautstark und nervig die Community jedoch auch sein kann, das kann jeder sehen, der durch die Foren bei Bungie, Twitter oder reddit surft. Toxische Kommentare, Beleidigungen, Hass auf Änderungen und grobe Anschuldigungen kommen dort immer wieder vor.

Solches Feedback von „Negativ-Gamern“ raubt mir persönlich den Spielspaß. Vor allem, weil es sinnlos ist, wenn in Forenbeiträgen nur über eine „Dreckshexe“ in der Aktivität „Urquell“ berichtet wird. Häufig habe ich bei eigenen Problemen im Spiel auch online nachgeschaut oder in den Bungie-Foren nach Betroffenen gesucht, die vielleicht schon eine Lösung haben. Was ich dort allerdings viel zu oft gefunden habe, war lediglich der Impuls meinen Browser zu schließen und den Kopf über so viel Hass zu schütteln.

Auch wenn es Probleme gibt, darf man höflich sein: Natürlich waren die Waffen-Drops im Urquell nicht optimal, das Waffen-Crafting ist zu restriktiv und die exotischen Glefen nicht so gut, wie Spieler nach der ersten Präsentation erwartet haben.

Aber berechtigt das automatisch dazu, ausfallend zu werden? Ich persönlich denke nicht. Selbst dann nicht, wenn der Unmut über ein Problem wirklich groß ist. Warum? Weil es keinem hilft.

Destiny 2 verrät, was das neue Crossplay für PS4, PS5, Xbox, Stadia, PC alles kann – Und was nicht

Das sagt Bungie dazu: Wir haben Blake Battle, Project Lead bei Bungie, in einem Interview gefragt: „Wie reaktiv kann man als Entwickler auf die Beschwerden eingehen und wie schwer ist es, alles anzusprechen, was die Community einem entgegenschleudert?“

Nun, es ist unmöglich. Es ist sehr schwer, aber wir versuchen definitiv zu reagieren. Und ich denke, das hat man in der letzten Woche gesehen. Wir wissen, dass viele von uns das Spiel, seit seiner Veröffentlichung, auch außerhalb der Arbeit mögen und sich die Dinge ansehen und zuhören. […] Ich denke, es wird immer einen Spieler geben, der nur will, dass Items wirklich schwer zu bekommen sind und dass sein Loot einzigartig ist. Und dann wird es die Spieler geben, die unglücklich sind, wenn die besten Exotics nicht in der Post liegen, nachdem sie sich eingeloggt haben. Wir versuchen immer, die beste Erfahrung für alle zu machen. Blake Battle, Project Lead bei Bungie

Destiny 2 ist nicht perfekt: Ich würde von einem Live-Service-Game keine 100 % Perfektion erwarten. Destiny 2 hat definitiv störende Bugs und Probleme, die den Spielern oft auf die Nerven gehen. Welches Spiel hat die nicht?

Dass es auch anders geht, beweist der Destiny-2-Spieler und Reddit-User bjyu9824. Er bittet einfach darum, den Fehler schnell zu beheben, damit er seine exotische Waffe „Osteo Striga“ meistern kann und Bungie hat darauf auch geantwortet, um ihm, und allen anderen Spielern, die dasselbe Problem haben, weiterzuhelfen.

Wir beheben dies im morgigen Hotfix, sodass es nächste Woche kein Problem geben sollte. Wir fügen auch einen einmaligen Kauf von 2 Aszendenten-Legierungen zum Preis von einer hinzu, die du abholen kannst, wann du möchtest. „Hippy“ aka Liana Ruppert, Community-Managerin bei Bungie (via reddit)

Vielleicht stimmt es, dass man eher Aufmerksamkeit bekommt, wenn man ein Problem ruhig und konstruktiv kommuniziert, ohne dabei ausfallend zu werden. Und dabei grundsätzlich die allgemeinen Regeln des gemeinsamen, respektvollen Umgangs beachtet.

Zumindest wäre das für mich die richtige Art, mit einem Problem umzugehen. Stattdessen erlebt man, dass bereits eine 15-minütige Downtime zweimal die Woche ausreicht, um Spieler aufzuregen und Entwickler zu beschimpfen.

Sicherlich muss man sich hier auch vor Augen halten, dass man immer nur einen kleinen Ausschnitt einer kompletten Community sieht. Der Großteil meldet sich nicht, was das Problem und den Hass in Foren noch dominanter macht. Dass viele dann auf einen Kommentar verzichten, weil sie sich das nicht antun wollen, kann ich ebenso nachvollziehen.

Es ist nicht alles nur negativ: Fehler und Bugs sind immer nervig, keine Frage. Aber ist es nicht noch nerviger, wenn ein Entwickler überhaupt nicht auf Spielkritik eingeht? Ich hatte eher den Eindruck, dass sich der Support bei Bungie in den vergangenen Seasons verbessert hat.

Man hatte stets ein offenes Ohr für ehrliche und konstruktive Kritik aus seiner Community und nach dem Start von Witch Queen erkundigte man sich, ob die Spieler Rückfragen oder Probleme haben.

Anscheinend bin ich nicht die Einzige, der das aufgefallen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Auch auf reddit sind Spieler mit dem Support von Bungie zufrieden.

Nervig, wenn Spieler einfach nie zufrieden sind

Inzwischen glaube ich, obwohl Bungie einer der reaktionsschnellsten und proaktivsten Entwickler ist, bringt es kaum etwas, dass Bugs jetzt schneller behoben und vor allem Probleme der Spieler gelöst werden. Auch Verbesserungswünsche, die man bereits ins Spiel gebracht hat, helfen nicht, das Spielerlebnis für die „ewigen Nörgler“ zu verbessern.

Das saisonale Artefakt kann vollständig freigeschaltet und kostengünstig zurückgesetzt werden.

Die Mods für die Rüstungen können inzwischen auch kostenlos eingesetzt werden.

Über Drittanbieter wurde die Option freigegeben, dass sich Spieler Loadouts speichern können.

Rüstungen mit hohen Werten sind in Season 16 wieder über den Saisonpass erhältlich.

Für den Kauf-Bug bei der Aszendenten-Legierungen lieferte Bungie eine Entschädigung.

Nervige blaue Engramme haben eine geringere Wahrscheinlichkeit zu fallen, wenn Spieler das Softcap von 1500 überschritten haben.

Manche Lösungen brauchen länger, bis man eine Antwort erhält.

Eine Änderung mag nicht immer sofort kommen und bestimmt gibt es noch andere Probleme, die offen sind. Dazu gehören die Baustellen im PvP und Gambit, das Problem mit den langsamen Ladezeiten von Menüs, wenn man auf dem Turm ist, oder dass der Loreley Prunkhelm des Titans beim Tod Fähigkeitsenergie verbraucht. Doch das sind Fehler und Probleme, die Bungie bereits bekannt und damit zur Bearbeitung vorgemerkt sind.

Eine Downtime hat auch ihr Gutes: Mir persönlich genügt das und ich nehme 15 Minuten Dienstags und ein paar Stunden Downtime Donnerstags gerne in Kauf, wenn das bedeutet, dass mich danach ein paar Probleme weniger plagen.

Zugegeben, manchmal läuft auch das nicht immer reibungslos. Vor allem dann, wenn Problembehebung neue Probleme verursacht, wie bei der kürzlichen wieder freigegeben Namensänderung. Aber da ich die technischen Details dazu nicht kenne, erlaube ich mir hier kein Urteil zu den Gründen.

Jeder Entwickler hat ein Team, das aus Menschen wie dir und mir besteht. Hier werden Dinge strukturiert, delegiert und manchmal geht auch etwas schief. Es muss für mich als Spielerin jedoch erkennbar sein, dass man daran arbeitet, als Entwickler besser zu werden.

Klar, hätte auch ich gerne 1.000 Tresorplätze und finde das Waffen-Crafting hat diese Problematik noch verschlimmert, denn ich kann und will keine Resonanzwaffen zerlegen. Lösungen müssen aber von Bungie kommen, in welcher Art auch immer.

Wenn die Spieler aber am Ende ein Destiny 2 bekommen, wo Casual-Gamer genauso wie Elite-Spieler, auf ihre Kosten kommen, bin ich einverstanden den Lösungsprozess dahin mitzugehen. Dass Bungie hier manchmal durchaus gute Ideen hat, denen nur der gewisse Feinschliff fehlt, wissen langjährige Spieler.

Das ist auch der Grund, warum ich nie zu den Negativ-Gamern gehören werde, sondern daran glaube, dass man gemeinsam viel mehr erreicht, ohne dass einem ein kleiner Bug, ein fehlendes Item oder eine längere Downtime den Spielspaß nimmt.

Wie seht ihr das? Gehört ihr auch zu den Spielern, die sofort auf den Entwickler losgehen, wenn etwas schiefläuft? Oder seid ihr darum bemüht die Probleme schnell und normal zu kommunizieren, damit andere Spieler sich dazu äußern und die konstruktive Kritik oder Fehlerbehebung im Fokus liegt.

Schrecken euch toxische Kommentare in der Community vielleicht ab, selbst aktiv zu sein? Oder bringen euch 15 Minuten Downtime instant an den Rand des Wahnsinns? Lasst es uns wissen.