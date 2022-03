Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Sobald das Update 4.0.0.3 am 10. März 2022 online ist, könnt ihr euren Bungie-Namen anpassen. Eurer Kreativität könnt ihr dann in maximal 26 Zeichen freien Lauf lassen.

Bungie gibt im Tweet an, dass es sich hierbei um eine „einmalige Namensänderung“ handelt. Die Spieler waren darüber zunächst etwas verwundert, warum der Entwickler das so explizit erwähnt. Bungies Community Managerin „Hippy“ klärte das jedoch schnell auf und teilte auf Twitter mit , dass diese Möglichkeit nicht abläuft, sondern bestehen bleibt.

Ab wann kann man seinen Namen wieder anpassen? Bungie kündigte auf Twitter an, dass die Hüter nach der Veröffentlichung von Hotfix 4.0.0.3 am heutigen 10. März, wenn die Server wieder online gegangen sind, die Gelegenheit erhalten, ihren verhassten Bungie-Namen wieder loszuwerden. 3 Monate später als geplant.

Alle Spieler, die ihren Namen also nicht vor der Änderung angepasst hatten, bekamen so automatisch einen Standard-Namen vom System verpasst. Und der war mit der Formatierung („Guardian[zufällige Zahl]“) nicht nur nichtssagend und hässlich, sondern konnte auch erstmal nicht mehr geändert werden.

Darum wurden die Nicknamen angepasst: Am 24. August 2021 in der Season 15 führte Bungie Crossplay ein, damit alle Spieler, wie beispielsweise Konsolen-, PC- oder Stadia, als große Gemeinschaft zusammen zocken können.

Früher konnten Spieler in Destiny 2 ihren Nicknamen jederzeit anpassen, ganz so wie es ihnen beliebte. Es gab dementsprechend allerlei kreative Namen und auch ergänzende Icons, durch die Spieler ihre eigene Ingame-Individualität im Nicknamen ihres Hüters ausdrückten. Doch seit gut 6 Monaten geht das nicht mehr und dies sorgt bei Spielern für jede Menge Frust.

