Destiny 2 Witch Queen: Die versprochene Lösung für den nervigen Tresor macht das Problem nur schlimmer

In Destiny 2 ist das Problem mit den Tresorplätzen auch weiterhin ein Thema. Viele Spieler jammern über wenig Plätze, da sie viele Items gesammelt haben und nicht wissen, wohin damit. Bungie kündigte jedoch mit dem Waffen-Crafting an, dass sich der Zustand des Platzmangels verbessern werde, doch es hat es nur noch schlimmer gemacht.

Was ist das Problem? In Destiny 2 haben sich in der Vergangenheit Hüter oft über die mangelnden Plätze im Tresor ausgelassen. Bungie hat dann in Form des Content Vaults versucht, viele Schießeisen und Rüstungen der Spieler ins virtuelle Nirwana zu verfrachten. Das hat jedoch nicht geklappt, denn Spieler hängen an ihren Sachen. Nun wollte Bungie mit dem Waffen-Crafting in die nächste Offensive gehen.

Der Plan war, durch das Schmieden eigener God-Rolls viele Plätze im Tresor zu schaffen, da jeder Spieler nur ein Exemplar seines Traumgewehrs benötigt. Jedoch meinen viele Hüter, dass das System nicht ganz durchdacht ist und deshalb die Tresore schlimmer darunter leiden als vorher.

Mehr Tresorplätze? Nicht mit dem Waffen-Crafting

Bungie wollte schon in der Vergangenheit mit dem Content Vault den platzenden Tresoren entgegenwirken. Doch die Community warf mit Kritik um sich. Schnell ruderten die Entwickler zurück und fanden eine adäquate Lösung. Das Waffen-Crafting soll euch mit eurem vollen Tresor unterstützen.

Die neue Schmiede auf dem Mars

Der Plan war, dadurch, dass ihr nur eine Waffe zu eurem Godroll schmieden könnt, benötigt ihr nicht mehrere Exemplare davon. Jederzeit hätten die Spieler die Möglichkeit ihre Knarre umzuformen, um so, in jeder Situation das passende Schusseisen zu haben. Durch die neuen Mechaniken, die mit dem Schmieden einhergegangen sind, werden die Tresore trotzdem voller.

Worüber klagen Spieler in Destiny 2? In Reddit lassen sich einige Hüter darüber aus, dass das Waffen-Crafting nicht ganz so funktioniert wie angepriesen. Spieler meinen, dass ihr Tresor und Inventar voller als davor ist.

Um an Schmiedematerialien zu gelangen, müsst ihr verschiedene Waffen und ihre Resonanzen befüllen. Dabei meint der Ersteller des reddit-Threads FC_mania, dass Spieler dazu gezwungen sind, Random-Rolls zu behalten. Denn nur diese besitzen das Resonanzmerkmal.

Wenn ihr wissen wollt, wie der genaue Ablauf in Destiny 2 zum Schmieden einer Waffe ist, empfehlen wir euch unseren Guide zum Waffen-Crafting.

Jetzt kann man in Destiny 2 eigene Waffen formen und das ist sogar leichter als ihr denkt

Spielt man also einige Aktivitäten, kommen viele Waffen zusammen, die Materialien bereithalten. Diese müssen abgegrast werden. Wenn Hüter jedoch stattdessen ihren God-Roll leveln möchten und mit ihrer Lieblingsknarre ballern, hört die Sammlung zu levelnder Waffen nicht auf.

Zerstören möchte man diese Ressourcenbringer auch nicht, da sonst wertvolle Materialien in den Sand geworfen werden, die fürs Crafting essenziell sind. Doch nicht nur das. Spieler lassen sich auch über die Perks aus. Diese kosten bei jeder Umformung Materialien und werden somit nicht permanent freigeschaltet.

Das ist meine größte Enttäuschung beim Schmieden. Dass, sobald ich ein Perk „kaufe“, ich ihn nicht wirklich besitze. Jedes Mal, wenn ich die Waffe umgestalte, muss ich dafür bezahlen. […] Meint reddit-User APartyInMyPants

Schlussendlich ist das Crafting eine Philosophie für sich, schon nicht schlecht, aber sie benötigt definitiv noch einige Feinjustierungen, um vollständig überzeugen zu können. Nun da Witch Queen veröffentlicht wurde, beibt zu hoffen, dass Bungie das Feedback der Spieler nimmt, und eine Polierung des Systems vornimmt.

Was haltet ihr von der Schmiede? Findet ihr auch das ein Jojo-Effekt stattgefunden hat und das Problem immer noch vorhanden ist oder könnt ihr das nicht nachvollziehen? Lasst es uns wissen!