Destiny 2: Weekly Reset am 03.05. – Ab heute wird Olympia gefeiert

Destiny 2 feiert ab heute die Hüterspiele 2022, um zu klären, wer im kommenden Jahr damit prahlen darf, die beste Klasse im Spiel zu sein. Wir zeigen euch aber vorher noch, was ihr diese Woche darüber hinaus erwarten dürft und welche schicken Items für Glanzstaub zu haben sind.

Das passiert diese Woche: Destiny 2 eröffnet diese Woche den Klassenkampf. Das Event „Hüterspiele“ ist eine jährliche Tradition, an der jeder kostenlos teilnehmen darf. Während des Events fighten Warlocks, Jäger und Titanen gegeneinander, um zu beweisen, welche Klasse die Beste ist.

Vor allem die Warlocks haben dieses Jahr noch eine Rechnung offen, denn sie sind die einzige Klasse, die bisher noch keine Guardian Games für sich entscheiden konnten. Zeit, sich also endlich mit schwebender Leichtigkeit die Goldmedaille zu holen.

Falls ihr noch überlegt, ob ihr mitmachen wollt: Wir nennen euch zumindest zwei Gründe, warum ihr euch die Hüterspiele 2022 vielleicht doch nicht entgehen lassen solltet.

Wer trotzdem lieber mehr darüber wissen möchte, was die Spieler in Destiny 2 vielleicht in der kommenden Season 17 erwartet, der sollte diese Woche in der exotischen Mission „Vox Obscura“ vorbeischauen. Dort offenbart Zavala und Kaiserin Caiatl Woche für Woche neue Informationen zu den Aktivitäten eines alten Bekannten aus früheren Destiny Tagen.

Bevor ihr jedoch mit dem Event und den Aktivitäten loslegen könnt, müsst ihr vor dem Weekly-Reset noch eine kleine Wartung hinnehmen. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche Anpassungen Bungie dort vorgenommen hat.

Schaut euch hier den aktuellen Trailer zu den Hüter-Spielen 2022 an. Kleiner Tipp: Achtet auf die Stimme, welche die Jäger im Trailer mit wohlwollenden Worten unterstützt.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 03.05. bis zum 10.05.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Gefallenen S.A.B.E.R., im Kosmodrom

Ihr müsst in dieser Woche erneut verhindern, dass die Teufel die Kontrolle über Rasputins Kriegssatelliten erlangen. Würde das passieren, wären innerhalb von Minuten Geschütze aus dem Goldenen Zeitalter auf den Turm und die Letzte Stadt gerichtet.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Leere-Versengen

Grenadier

Blackout

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Diese Waffen bekommt man aus Dämmerungen: Jede Woche können die Spieler bestimmte Waffen aus den Dämmerungsstrikes erhalten. Im aktuellen Beutepool befinden sich derzeit sechs Waffen in Rotation. Diese Woche ist der Raketenwerfer verfügbar:

Der Hitzkopf, Arkus-Raketenwerfer

Spitzenreiter-Dämmerungen: Um in die Königsdisziplin der Strikes, die Spitzenreiter-Dämmerung, über die Vorhut zu starten, braucht ihr ein Powerlevel von 1.575. Ihr kämpft zudem im Wettkampfmodus. Das bedeutet, ihr werdet 25 Powerlevel unter dem Spitzenreiter-Powerlevel von 1.600 kämpfen, sodass ihr taktisch geschickt und im Team abgestimmt vorgehen müsst. Zudem droppt euch die Dämmerungswaffe als Meisterversion, also Adept.

Das passiert im Raid “Der Schwur des Schülers“:

Diese Woche ist im Raid „Schwur des Schülers“ die „Verteidigung ausgefallen . Diese Raid-Challenge verlangt, dass ihr nur einen Besessenen Ritter mit eurem Relikt tötet.

. Diese Raid-Challenge verlangt, dass ihr nur einen Besessenen Ritter mit eurem Relikt tötet. Als Belohnung für die Herausforderung im dritten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version von der Maschinenpistole „Unterwerfung“ oder des Fusionsgewehrs „Erlösung“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer könnt ihr die Herausforderung “Das einzige Orakel für dich” annehmen. Dabei dürft ihr während des Encounters, jedes Orakel nur ein mal zerstören. Dafür müsst ihr während den Orakelphasen rotieren.

annehmen. Dabei dürft ihr während des Encounters, jedes Orakel nur ein mal zerstören. Dafür müsst ihr während den Orakelphasen rotieren. Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Praedyths Rache”. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Die Rüstungsfokussierung im Raid „Gläserne Kammer“ diese Woche: Belastbarkeit

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die letzte Chance“

Diese Woche könnt ihr die siebte Kampagnen-Mission von Witch Queen als wiederholbare Story-Mission spielen. Es geht darum, der vertrauenswürdigen Quelle von Eris zu folgen, die euch über ein Artefakt in der Thronwelt informiert, das vielleicht die Antwort darauf enthält, wie Savathun das Licht erlangte.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik-Kontrolle

Prüfungen von Osiris

Aktiver Bonus in dieser Woche: Diese Woche gibt es Bonusränge für die Prüfungen von Osiris.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hält in der Träumenden Stadt weiterhin die Stellung, sodass ihr sie diese Woche wieder am Spawn-Punkt findet. Es ist die 2. Fluch-Woche und die 6. Aszendenten Herausforderung ist aktiv.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 16 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Auferstandenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.560. Damit ist das Powerlevel zum Start des DLCs um +230 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 15 gestiegen. Allerdings werden alle Spieler auch auf ein Grund-Powerlevel 1.350 angehoben zum Start und es gibt viele Quellen um schnell zu leveln.

Wer schnell 1.520 Powerlevel erreichen will, muss dazu nur die Legendäre Kampagne abschließen. Eines der neuen Witch Queen-Exotics bekommt ihr beim Abschluss dann übrigens ebenfalls geschenkt.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.550:

Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Besiege Champions in der „PsiOp-Schlachtfelder-Playlist“ (+2)

„Urquell“-Aktivität auf Großmeister 1.580 (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiege Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Zu den Hüterspielen 2022 kommen natürlich auch wieder schicke Rüstungs-Ornamente ins Everversum zu Tess. Aber auch darüber hinaus könnt ihr euch wie immer noch andere Items für Glanzstaub holen. Wie wäre es beispielsweise mit diesem sportlichen Outfit „Halbvolley-Hülle“ für euren Geist und eure Sammlung?

Huch, nicht nur flauschig, sondern gelb.

Das bekommt ihr diese Woche noch für Glanzstaub bei Tess:

Das exotische Emote „Unangefochtener Champion“

Die exotische Geisthülle „Plüsch-Hülle“

Das exotische Sprungschiff „Der Favorit“

Shader “Schwarzer Sand der Rivalität“

Legendäre Geist-Projektion „Goldmedaillen-Projektion“

Teleport-Effekt „Kirschblüten-Auftritt“

Werdet ihr eure Klasse unterstützen oder pfeift ihr inzwischen auf die Hüterspiele und greift lieber andere Items ab? Verratet uns doch mal in den Kommentaren, was euch derzeit am meisten in Destiny 2 fesselt oder eben auch was nicht.