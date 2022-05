Destiny 2 Update 4.0.1.2 vom 03.05. – Alle Zeiten und Infos

Path of Exile 2 ist der Nachfolger zum beliebten Hack'n'Slay-RPG. Wir fassen alle bekannten Infos in einem kurzen Video zusammen.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was steckt in den Patch Notes ? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Update 4.0.1.2 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Vor dem heutigen Reset hat Bungie für Destiny 2 wieder ein Update vorbereitet, sodass die Server dazu offline gehen. Euch erwartet deswegen heute, am 03. Mai, das Update 4.0.1.2 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Wie die Zeiten genau sind und welche sonstigen Informationen zum geplanten Hotfix bekannt sind, erfahrt ihr immer auf MeinMMO.

