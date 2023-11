Name der neuen Season 23 deutet an, dass Destiny 2 ein großes Geheimnis aus Forsaken löst – 5 Jahre später

Seit fünf Jahren hat die Destiny 2-Community nach einem Geheimnis gesucht, das als der „15. Wunsch“ bekannt ist. Dieses Rätsel wurde mit der Erweiterung „Forsaken“ eingeführt und schien unlösbar. Doch nun, nach all der Zeit, ist man jetzt der Lösung näher als je zuvor. MeinMMO sagt euch, was das Finale von Season 22 enthüllt hat.

Das wurde nun in Destiny 2 enthüllt: Vor 5 Jahren brachte das DLC „Forsaken“ den Destiny 2-Spielern den Raid „Letzter Wunsch“. Hier fanden die Hüter einen versteckten Raum, der ihnen tatsächlich Wünsche erfüllte.

Insgesamt fand man 15 Wünsche – das verrieten die Triumphe im Spiel selbst.

Doch die Spieler haben seit 2018 nur 14 Kombinationen durch Hinweise in Cutscenes oder in der Spielwelt gefunden.

Der verflixte 15. Wunsch blieb somit bis heute unentdeckt und hat sich in den letzten 5 Jahren zum größten Mysterium von Destiny 2 entwickelt.

Doch nun ist die Destiny 2-Community diesem Rätsel näher denn je, denn das letzte Abschiedsgeschenk der Season 22 enthüllte neue Hinweise auf den mysteriösen 15. Wunsch.

Die aktuelle Season 22 drehte sich um Eris Morn und die Wiederbelebung von Savathun, wie ihr in diesem Video erleben könnt:

Der 15. Wunsch galt seit 5 Jahren als unlösbares Rätsel

Darum glaubte schon keiner mehr an des Rätsels Lösung: Der 15. Wunsch galt in Destiny 2 nach 5 Jahren als unlösbares Rätsel. Man spekulierte sogar, dass Bungie ihn einfach vergessen hat, er nie existierte, ein Köder ist und der Fluch der Träumenden Stadt daher auch nie enden wird.

Über die Jahre schwand so mehr und mehr die Hoffnung, dass der 15. Wunsch überhaupt jemals gelöst, entdeckt oder gelüftet werden würde. Er geriet in Vergessenheit. Ein paar Spieler lieferten dann ihre eigene Erklärung, warum das so ist.

Das war die Erklärung der Lore-Fans:



Es wurde spekuliert, dass die Hexenkönigin Savathûn den 15. Wunsch nur ins Leben gerufen hat, um unendlich ihren Wurm zu füttern. Denn immer, wenn jemand ihre Pläne nicht durchschaut, erhält sie und ihr Wurm Tribut.



Damit das endlose Spiel weitergeht, soll sie sich eben jenen erfundenen 15. Wunsch ausgedacht haben, der alle an der Nase herumführt, weil man mit der Möglichkeit, ihn zu finden, an etwas glaubt, das nie existiert hat. Es wäre raffiniert und effektiv. Genau das, was nur die Königin der List erdacht haben könnte.



Die Hüter suchen also Ewigkeiten nach einem Weg, um den Fluch der Träumenden Stadt zu beenden. Indem sie glauben, den erfundenen 15. Wunsch irgendwann zu finden erfüllen sie die List der Hexenkönigin und zollen ihr Tribut.



Als Savathûn jedoch in Season 15 ihren Wurm verlor, glaubten einige Spieler, dass dies endgültig der Beweis sei, dass es unmöglich war, den Fluch der Träumenden Stadt zu brechen oder den 15. Wunsch zu finden. Sie nahmen daher an, dass der Fluch nicht gebrochen werden kann und, dass die Träumende Stadt somit schlichtweg ein ewiges „Opfer des Krieges“ bleiben wird.

Teaser zu Season 23 verrät: Der 15. Wunsch ist real!

Season 22 hat nun das Gegenteil enthüllt: Schon länger hatte Bungie angeteasert, dass Season 22 noch nicht vollständig ist. Doch lange Zeit passierte nichts.

Erst gestern, mit dem wöchentlichen Weekly-Reset und dem Ende des Halloween-Events, konnte dann das letzte Geheimnis der „Saison der Hexe“ entdeckt werden.

Die Spieler erhielten nach dem Weekly-Reset eine weitere Kleine Arkana Karte des „Deck des Flüsterns“.

Nachdem man die Karte gefunden hat, kann man mit ihr das letzte und komplizierteste Rätsel von Savathûns „Imbaru Engine“ freischalten.

Hat man das Imbaru-Rätsel der Königin der List gelöst, enthüllt sich eine neue Cutszene, über die wir jedoch hier den Mantel des Schweigens hüllen.

Diese Karte konnte nun entdeckt werden und führte die Spieler zu einem komplexen Rätsel

Diese letzte Enthüllung hat die Destiny 2-Community in Aufregung versetzt, weil sie offenbarte, dass der 15. Wunsch womöglich doch existiert und damit der Fluch der Träumenden Stadt möglicherweise schon bald gebrochen werden kann.

Nachdem die ersten Spieler mehrere Stunden gerätselt hatten und erfolgreich waren, gratulierte Bungie ihnen via Twitter/X.

Gleichzeitig gab der Entwickler mit einem Tweet den Namen der bevorstehenden “Saison des Wunsches” bekannt. Diese startet am 28. November offiziell und ist die letzte Saison im Lightfall-DLC.

Das sagt die Community zur Enthüllung

Die Stimmung war gemischt: Einerseits war die Enthüllung ein großartiges Rätsel, das Spaß machte es zu lösen. Auch die Erkenntnis, dass der 15. Wunsch, den man im Forsaken-DLC lange vergeblich gesucht hat, nun womöglich doch real ist, war aufregend. Viele flogen auch sofort in den Raid, um herauszufinden, ob es an der dortigen Wunschwand neue Erkenntnisse zu entdecken gibt.

Doch wegen der kürzlichen Entlassungen bei Bungie konnten sich einige Spieler trotzdem nicht so wirklich über diese Offenbarung und die kommenden Inhalte der Season 23 freuen.

So schrieb der Spieler That REDACTED Guy via Twitter/X: „Verrückt. Ich wäre noch aufgeregter gewesen, wenn ihr nicht mehr als 100 Mitarbeiter entlassen hättet.“

Ebenso wie Tall Nick der unter der Bungie-Ankündigung kommentierte: „Es ist erstaunlich, wie die Leute vergessen, wie sehr sie Bungie „gehasst“ haben, nur weil ihnen ein neuer Satz Schlüssel vor die Nase gehalten wurde.“

Es haben sich jedoch auch entlassene Ex-Mitarbeiter zu Wort gemeldet und ihren persönlichen Wunsch zur kommenden Season 23 geäußert.

So gab ein ehemaliger Mitarbeiter, der nicht genannt werden möchte, dem User Zavallr die Erlaubnis seinen Kommentar via Twitter/X zu teilen. Der lautete:

Als Entwickler kann ich nur sagen, bitte spielt weiter. Wir sind vielleicht jetzt weg, aber unsere Arbeit lebt weiter. Es ist das Beste, an dem ich je teilgenommen habe. lautet die Botschaft eines entlassenen Mitarbeiters an die Destiny-2-Spieler

Der Spieler Xerochu stimmte dem zu und kommentierte: „Genau. Genießt das Spiel. Es macht keinen Sinn, Groll zu hegen. Das schadet nicht den Personen, über die wir verärgert sind, sondern den Menschen, die auf unserer Seite stehen.“

Damit drückt er aus, dass die Anerkennung und Begeisterung der Community für die Arbeit der Entwickler nicht durch die Wut und Frustration über diese Situation gemindert werden sollte. Dennoch hat Bungie viel Vertrauen bei seinen Spielern verloren und das war deutlich zu spüren.

Die kommende „Saison des Wunsches“ wird daher sicherlich weitere Enthüllungen bringen, worauf sich die Destiny 2-Spieler freuen können. Sie könnte damit trotz allem eine Zeit der Neugier und des Optimismus werden, in der die Spieler die Chance haben, endlich die Wahrheit hinter einem der größten Mysterien des Spiels und des DLCs Forsaken zu entdecken.

Die andere Frage ist, ob man dies noch will angesichts der Probleme bei Bungie und der allgemeinen Enttäuschung über das Spiel.

Wie seht ihr das? Wie beeinflusst die Enthüllung über die Wahrheit und der 15. Wunsch eure Sicht auf das Spiel und seinen Entwickler? Wir sind gespannt auf eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Bungie hat schon eingestanden, dass man viel von dem Vertrauen verloren haben und verraten, wie es weiter geht