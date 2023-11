Bungie bannt den größten deutschen Twitch-Streamer zu Destiny 2 – Der verliert 80 % seiner Zuschauer

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Man hätte jetzt annehmen können, dass Twitch-Zuschauer, die Destiny so kritisch sehen, beim Kritiker bleiben, auch wenn er ein anderes Spiel zeigt. Aber offenbar ist es notwendig das Spiel im Gameplay zu zeigen, das man so schlecht einschätzt, um seine Zuschauer zu halten.

Das steckt dahinter: Es ist allgemein bekannt, dass einige Streamer sich stark an ein einzelnes Spiel binden und Zuschauer verlieren, wenn sie das Spiel wechseln oder das Spiel an Popularität einbüßt.

Im Juli 2023 hat Bungie den größten deutschsprachigen Twitch-Streamer zu Destiny 2 gebannt: Luis, bekannt als Lachegga, wurde wegen toxischer Kommentare aus Destiny 2 gesperrt. Er selbst glaubt, diese Gründe seien vorgeschoben. Er sei gebannt worden, weil er Bungie offen kritisiert habe. Obwohl Luis noch so viel streamt wie früher, ist seine Zuschauerschaft auf Twitch in den letzten 90 Tagen stark geschrumpft.

