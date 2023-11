Ein Bug in Destiny 2 wird ab Season 23 zum Feature: Soll mehr Action ins Spiel bringen

Die kommende „Saison des Wunsches“ in Destiny 2 verspricht einige Änderungen im Schmelztiegel. So kehrt zum Beispiel ein spaßiger Bug, der es Spielern während der „Saison der Hexe“ ermöglichte, Sparrows im PvP zu verwenden, als dauerhaftes Feature zurück. MeinMMO sagt, was euch darüber hinaus sonst noch alles erwartet.

Das hat Bungie zum PvP angekündigt: In Bungies gestrigem Blog “This Week in Destiny” vom 9. November hat das Destiny-Team einige weitreichende PvP-Änderungen vorgestellt, die in der kommenden „Saison des Wunsches“ ab dem 28. November an den Start gehen.

Bungie wird die Wiedereinführung eines neuen 3v3-Schnellspiel-Nodes vornehmen und eine neue 6v6-Schnellspiel-Nodes einführen, bestehend aus 6v6-Party und 6v6-Gnadenlos.

Ebenso wird es eine Überarbeitung der verfügbaren Knoten im Schmelztiegel-Menü geben – darunter einer, der Kontrolle auf eine rotierende 6v6-Playlist verlagert, die gelegentlich auch neue Modi enthält.

Einer dieser neuen Modi wird euch schnelle Sparrow-Action bieten und damit einen einstigen Bug ab Saison 23 zu einem offiziellen Feature im PvP von Destiny 2 machen.

Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen, um euch zu zeigen, was ab dem 28. November im PvP von Destiny 2 passieren wird.

Einen Schritt näher an „Kombinierte Waffen“

Das wird ab Season 23 vom Bug zum Feature: Im September gab es einen Bug in Destiny 2, der es Spielern ermöglichte, ihren Sparrow im PvP einzusetzen und andere Spieler damit eiskalt zu überfahren.

Die Erwartung der Spieler war damals, dass der Fehler schnell behoben würde, da er einigen zu viel Spaß machte. Aber Bungie entschied sich anders. Anstatt den Bug zu entfernen, ließ man ihn bestehen und die Spieler hatten ihr Vergnügen damit.

Dank eines „erlaubten“ Bugs kann man in einem unbeliebten Modus von Destiny 2 gerade Spaß haben

Im gestrigen “This Week in Destiny”-Blogpost geht Bungie jetzt sogar noch einen Schritt weiter und erklärte, dass in einem dieser neuen Modi der ehemalige Bug jetzt auch offiziell in ein Feature namens „Sparrow-Kontrolle“ umgewandelt wird. Inklusive einer einzigartigen Belohnung.

Einer der Kontrolle-Modi in der Rotation ist die Sparrow-Kontrolle. Es ist Kontrolle, aber mit Sparrows – vom Bug zum Feature! Wir hoffen, dass es euch in den ausgewählten Wochen der Saison 23 gefallen wird. Haltet Ausschau nach einer einzigartigen Medaille, die es nur in diesen Wochen zu gewinnen gibt. Die Playlist-Karten dieses Modus werden sorgfältig zusammengestellt und auf größere Karten ausgerichtet sein. schrieb Bungie dazu im TWiD

Einige Spieler äußerten sich dazu, dass ihnen die Rückkehr der Sparrow-Racing-Leage in Destiny 2 lieber gewesen wäre. Aber immerhin wäre dies zumindest schon mal die richtige Richtung.

Diese veränderten Kontroll-Modi, die durch die Kombination und Anpassung von Modus und Modifikatoren wechseln und es den Spielern erlauben, dasselbe zu tun, sind zudem ein Schritt in die Zukunft des PvP, den Bungie anstrebt.

Diese Action im PvP von Destiny 2 hat nicht jedem Hüter gefallen.

Das plant Bungie noch für das PvP in Season 23

Das PvP-Team, welches Destiny 2-Game Director Joe Blackburn ins Leben gerufen hat, arbeitet auch weiterhin an Verbesserungen für das PvP.

Neben den Änderungen bei den Modi und Rotationen hat Bungie zusätzlich weiter an Schachmatt, am Matchmaking, an den Spawnpunkten und am Kompetitiv gearbeitet.

Schachmatt wird primärer Kontrolle-Modus

Schachmatt-Kontrolle wird in den ersten Wochen der Saison 23 zum primären Kontrolle-Modus.

Season 23 wird in Schachmatt die Abklingzeit der Fähigkeitenreduktion von 50 % auf 30 % verkürzt.

Die Schmelztiegel-Labore werden Schachmatt-3v3-Konflikt und Schachmatt-3v3-Countdown: Rush, die Prüfungs-Labore Schachmatt-Herrschaftsgebiet enthalten.

Was ist Schachmatt in Destiny 2? In Schachmatt müssen sich die Hüter weniger auf ihre Fähigkeiten, sondern stärker auf ihre Waffen als entscheidenden Faktor verlassen. Etwas das, wie Bungie anmerkte, den Wunsch der Community nach einer verbesserten Sandbox im Schmelztiegel aufgedeckt hat.

Optimierte Spielersuche, weniger Skill-based-Matchmaking

Neben der Optimierung bei den Fähigkeiten nimmt Bungie zudem Anpassungen an der Funktionsweise der Spielersuche vor.

Ab Season 23 wird es vermehrt Matchmaking als eine Art „Lobby-Balancing“ geben. Dies funktioniert ähnlich wie beim Mannschaftssport, wo Team A zuerst wählt, dann Team B zweimal, gefolgt von zwei weiteren Auswahlmöglichkeiten für Team A und so weiter, bis alle Spieler in Teams sind.

Was die Fähigkeiten angeht, so wird Destiny 2 ab Season 23 in der Lage sein, eine Vertrauensbewertung pro Playlist zu erstellen und anzupassen, sodass die Bewertung der Fähigkeiten von Match zu Match eine größere Varianz aufweist. Dies bleibt jedoch vorerst auf die Kontrolle-Playlist beschränkt.

Season 23 bringt Änderungen an Schachmatt, am Matchmaking, an Spawnpunkten und am Kompetitiv

Unfaire Kills an Spawnpunkten verhindern

Bei den Spawnpunkten im PvP hatte die Destiny-Community ebenfalls Kritik geübt. Bungies Ziel ist es daher, den Wiedereinstieg von Hütern auf eine sichere und weniger vorhersehbare Weise zu verbessern.

Bungie wird ab Season 23 mit neuen Funktionen für das Wiedereinstiegssystem experimentieren, damit es mehr Varianz und Unvorhersehbarkeit gibt.

Hierdurch sollen sich gleichzeitig Probleme mit Wiedereinstiegsfallen und Spähen vermeiden lassen.

Auch sind weitere Tunings für Karten in Planung, diesmal bei Innenstadt, Kernschmelze und Endloses Tal.

Das ändert sich in der Kompetitiv-Division

Die Änderungen an der Kompetitiv-Division umfassen weniger strenge Ranganpassungen, Auf- und Abstiege sowie Modi und ihre Regeln.

Bungie streicht den Leistungsfaktor. Was zählt, sind Siege und Niederlagen.

Man wird auch den Inflationsschutz aufheben. Das heißt, eure Rangpunktgewinne werden nicht mehr reduziert, wenn euer Rang eure Fähigkeit übersteigt.

Zudem wird Bungie den Deflationsschutz beibehalten. Das bedeutet, wenn euer Rang unter eurer Fähigkeit liegt, werdet ihr trotzdem nach oben befördert.

Mit all diesen Änderungen hofft Bungie, dass sich die Spieler wohler fühlen, wenn sie so spielen, wie sie es möchten – sei es zwanglos, außerhalb der Meta oder intensiv wettbewerbsorientiert – ohne das Gefühl zu haben, in einer bestimmten Fähigkeitsstufe festzustecken.

Weitere Änderungen, auch in Bezug auf die „Prüfungen von Osiris“, dem Endgame-PvP, sind noch in Planung. Auch soll der Schmelztiegel bald ein anderes Erscheinungsbild erhalten.

Season 23 verspricht somit nicht nur spannende Neuerungen im PvP, sondern signalisiert auch einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Spielmodi und der Einbindung von Spielerfeedback.

In Anbetracht der Krise bei Bungie, wird die Destiny 2-Community die Änderungen sicherlich nicht nur mit Spannung erwarten, sondern auch kritisch bewerten.

Was haltet ihr von den Änderungen? Findet ihr es gut, dass aus einem Bug ein Feature geworden ist? Oder findet ihr das sinnlos? Und was haltet ihr von den anderen Änderungen? Gefällt euch das? Dann verratet es uns in den Kommentaren.

Das Ende der Season 22 hat die Hüter jedenfalls auf Season 23 bereits neugierig gemacht. Es bot nicht nur ein Rätsel, sondern deutete auch auf ein altes Geheimnis hin: Destiny 2 enthüllt Season 23 mit komplexem Rätsel: Wird nach 5 Jahren das größte Forsaken-Geheimnis lüften