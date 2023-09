Dank eines genialen Bugs in Destiny 2 könnt ihr eure Gegner jetzt überfahren: „Sollte ein Feature sein!“

Ab und zu kommt es in Destiny 2 zu verrückten Momenten. Diesmal ist es ein Bug, der es euch erlaubt, eure Gegner einfach mit dem Sparrow umzunieten. Normalerweise würde Bungie das schnell abstellen. Allerdings wird das von den Hütern so sehr gefeiert, dass der Entwickler beschlossen hat, euch damit Spaß haben zu lassen.

Was ist das für ein Bug? In dieser Woche läuft in Destiny 2 das Eisenbanner mit dem Modus „Festung“. Er gehört bei einigen Spielern zu den eher unbeliebten Modi. Doch dieses Mal ist etwas anders.

Dank eines unerwarteten Bugs in Season 22 stehen plötzlich Sparrows im Rampenlicht:

Auf der PvP-Karte „Multiplex“ im Modus „Festung“ könnt ihr eure Gegner durch einen Bug nicht mehr nur mit Waffen ausschalten, sondern auch mit eurem Sparrow eiskalt über den Haufen fahren.

Die Reaktion der Community von Destiny 2 auf den ungewöhnlichen Bug war geradezu enthusiastisch. Anstatt sich über die Bugs zu ärgern, haben die Hüter beschlossen, den Spaß in vollen Zügen zu genießen.

Und diese neue Hüter-Begeisterung veranlasste dann sogar Bungie dazu, ein Auge zuzudrücken.

So reagierte Bungie auf den Eisenbanner-Bug: Viele Spieler haben nach Bekanntwerden des Fehlers mit einer sofortigen Deaktivierung von Sparrows im Eisenbanner gerechnet. Denn die Meinung ist, dass gerade die Dinge, die den Hütern besonders viel Spaß machen, oft schnell von den Entwicklern abgeschaltet werden. Gerade im PvP, wo es Spieler gegen Spieler antreten.

Aber diesmal ist der Fehler nicht unfair und Bungie lässt euch gewähren. So teilte man via Twitter/X Folgendes mit:

Sparrows in Multiplex, huh? Das Leben… nun ja, es findet wohl einen Weg, würden wir sagen. Obwohl es nicht beabsichtigt war, scheint es, dass einige PvP-Spieler das Chaos genießen, daher werden wir diesen Bug noch eine Weile beibehalten. Bleibt auf Bungie-Help dran, um weitere Updates zur Zeitspanne zu erhalten. Viel Glück und viel Spaß, legt los! kommentiert Bungie via Twitter/X den neuen Bug im Eisenbanner von Destiny 2

Damit ist die „Multiplex“-Rennstrecke also ganz offiziell freigeben.

„Es ist ein Zeichen: Bringt ‘Kombinierte Waffen’ zurück“

Das sagt die Community zum spaßigen Kill-Rennen: Diejenigen von euch, die Destiny 1 gespielt haben, erinnern sich vielleicht an einen Modus im PvP beim es den Hüter erlaubt war, auf ihren wendigen Flitzern über die PvP-Karte zu düsen. Diese Rennen brachten stets schnelle Action ins Hüter-Gefecht.

In “Kombinierte Waffen” traten Hüter gegeneinander in zwei Spielmodi auf Karten unter Einsatz von Fahrzeugen an und kämpften sogar von ihnen aus.

Und tatsächlich finden es viele Spieler gar nicht schlecht, wenn die Sparrows nun auch in Destiny 2 aktiv bleiben würden – ohne dass es ein Fehler im Spiel ist.

Zum einen gibt es Maps, wie „Trennung“ in der Thronwelt von Savathun, die sind elendig groß. So mancher Hüter hat sich dort schon auf dem langen Weg zurück ins Gefecht gewünscht er könnte seinen fahrbaren Untersatz ziehen.

Die PvP-Karte „Trennung“ in der Thronwelt von Savathun

Zum anderen finden die Hüter die Idee grundsätzlich gar nicht so schlecht, dass man vielleicht auch diesen alten Modus wieder zum Leben erwecken könnte.

So schreibt Veilfire via Twitter/X: „Definitiv eines der unterhaltsamsten Momente im Schmelztiegel überhaupt. Fahrzeuge [mit “Kombinierte Waffen”] im Schmelztiegel in Destiny 1 und jetzt auch hier in 2 sind immer so viel Spaß. Ich würde ehrlich gesagt gerne mehr davon sehen.“

Kirainian Gaming findet: „Fahrzeuge im Tiegel wären großartig … Bungie, gib mir 8v8 und riesige Karten mit Fahrzeugen.“

Und CyberPhoenixstrims hat sogar den Wunsch nach mehr: „Das weckt in mir den Wunsch nach einem Auto-Sparrow-Modus. Ich glaube aber, dass PvP noch ein paar albernere rotierende Spielmodi gebrauchen könnte.“

Wie cool das dann aussieht, zeigten auch unzählige Videos in den sozialen Medien, in denen Spieler ihre unerwarteten Kollisionen mit anderen Hütern festhalten.

Wie lange kann man den Bug ausnutzen? Im Moment funktioniert es nur im Eisenbanner auf der Karte „Multiplex“. Das bedeutet, Ihr müsst etwas Geduld haben, bis euch der Zufall dorthin führt, und könnt das Ganze auch nur bis zum kommenden Dienstag erleben. Denn dann packt Lord Saladin wieder seine Sachen ein, fliegt zurück zu den Kabalen und nimmt das Eisenbanner-Event gleich mit.

Wenn ihr jedoch das Glück habt auf der Map zu landen, dann zögert nicht. Schnappt euch euren Sparrow, jagt eure Gegner und lasst das Chaos seinen Lauf nehmen.

Manchmal haben auch Bugs unerwartete Momente und werden von der Community gefeiert statt gehasst. Und wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet ein Bug sein würde, der dazu führt, dass ein unbeliebter Modus doch noch zu einer aufregenden Erfahrung in Destiny 2 wird?

Verratet uns: Hattet ihr bereits das Vergnügen im Eisenbanner auf „Multiplex“ von einem Sparrow umgenietet zu werden oder habt selbst umgenietet? Und was sagt ihr zu dem Wunsch aus diesem Fehler ein Feature zu machen, um auf größeren Karten mobiler zu sein? Hinterlasst gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Andere Dinge in Destiny 2 kommen allerdings nicht so gut an, wie dieser angekündigte Nerf:

