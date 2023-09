Destiny 2: Elite-Team kämpft sich in einem harten Rennen gegen Crota zum 4. World’s First Sieg

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Habt ihr beim Rennen zugeschaut oder vielleicht sogar schon selbst mitgemacht? Dann verratet uns gerne in den Kommentaren, wie hart ihr den Raid im Jahr 2023 findet und was ihr zum erneuten Sieg von Saltagreppo und Clan Elysium sagt.

Wann endet der Wettkampf-Modus? Alle Spieler, die den Raid nicht im Wettkampfmodus spielen wollen, müssen sich noch etwas gedulden. Bungie wird den Modus in Summe 48 Stunden aktiviert lassen. IHr könnt also erst ab Sonntag Abend ab 19:00 Uhr den Raid somit im Normal-Modus spielen.

Währenddessen zog Destiny 2 auch auf Twitch große Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem sich herumgesprochen hat, wie spannend das Crota-Rennen ist, schob sich Destiny 2 hinter Just Chatting und Starfield mit 279.000 an die Spitze der Twitch-Zuschauerzahlen.

Wie lange hielt der Raid durch? Erstaunlich lange. So mancher Spieler hatte mit einem schnellen Rennen gerechnet, da der Raid eigentlich als nicht besonders herausfordernd galt. Doch Bungie wollte ausprobieren, wie hart ein Day-One-Raid sein darf. Und so wurde das Rennen doch noch anspruchsvoll.

Lediglich beim Raid „Wurzel der Alpträume“ wurden sie 2023 vom Clan “Hard in the Paint” geschlagen .

Das sind die Sieger: Saltagreppo und der Clan Elysium holten sich mit dem Sieg über Crota ihren vierten World’s-First-Gürtel. Damit gehören sie zu einem der besten Clans in der gesamten Geschichte von Destiny 2 und siegten sowohl im Day One der „Gläsernen Kammer, „Dem Schwur des Schülers“, „Königsfall“ und nun auch in „Crota’s Ende“.

Um welches Raid-Rennen geht es? Gestern Abend feierte der alte Destiny 1 Raid „Crota’s Ende“ sein Comeback in Destiny 2. Um 19:00 Uhr ging es los und Bungie hatte vor allem am Schwierigkeitsgrad des Raids einiges verändert.

Als in Destiny 2 das World’s First Rennen im Raid „Crotas Ende “ startete, rechneten viele damit, dass es nicht lange dauern würde, bis die ersten Spieler die Ziellinie bei dem als Strike betrachteten Raid überqueren würden. Aber es war wirklich ein schwieriger Wettbewerbsmodus, der es für alle spannend machte. Die Destiny-Redaktion sagt euch, wie lange es gedauert hat und wer sich den Sieg holte.

