Jeder kann das neue Raid-Exo von Destiny 2 bekommen, ihr müsst nur gut genug sein

Destiny 2 macht heute 48 Stunden lang Schluss mit Dauerpech bei Raid-Exos. Aber nur, wenn ihr mutig genug seid, euch der Herausforderung des Vermächtnis-Raids „Crotas Ende“ im Wettkampfmodus zu stellen. Ist das für euch kein Problem, dann bekommt ihr garantiert das Raid-Automatikgewehr „Necrochasm“. MeinMMO sagt euch, wie hart dies wird und wie es genau funktioniert.

48 Stunden lang ist Schluss mit Pech: Ein Raid-Exo gilt in Destiny 2 als Trophäe, die nur die glücklichsten Spieler innerhalb kürzester Zeit ergattern können. Mit Ausnahme des Raids „Garten der Erlösung“ für das Support-Exo „Göttlichkeit“, sind alle Exo-Waffen im Endgame Zufallsdrop und von viel Glück abhängig.

Das hat schon für einigen Frust bei den Hütern gesorgt. Denn für viele schien nach Hunderten von Läufen in einem Raid für ein Exo nur noch das Pech garantiert zu sein.

Nun kehrt jedoch heute eine Raid-Waffe zu Destiny 2 zurück, die man sich einst in Destiny 1 erst „bauen“ musste.

Damals erhielten die Spieler eine weiße Version der Raid-Waffe sowie eine Quest dazu.

Es waren teilweise zufällige Drops, und wenn man alle hatte, konnte man die Waffe “fertigstellen” und über mehrere Zwischenschritte schließlich in ihre exotische Form bringen.

Dieses komplexe Prinzip hat Bungie 2023 nicht übernommen. Stattdessen hängt man den Hütern eine fertige Necrochasm-Karotte vor die Nase und teilt mit: Es gibt eine garantierte Prämie (das Raid-Exo und mehr) für alle, die mutig genug sind.

So sieht der Raid “Crotas Ende” grafisch überarbeitet im Jahr 2023 in Destiny 2 aus:

Destiny 2 belohnt Day-One-Spieler garantiert mit Raid-Exo

Das könnte euch ganz schön ins Schwitzen bringen: Mit der Einführung des Wettkampfmodus in „Crotas Ende“ haben alle Hüter, die sich der Herausforderung stellen wollen, die Chance, das zurückgekehrte Raid-Exo „Nekrochasm“ zu ergattern.

Das bedeutet allerdings auch: Ihr müsst die albtraumhafte Version von „Crotas Ende“ bezwingen und euch am Day One beweisen. Alles was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier:

Legendärer Destiny 1 Raid kehrt kostenlos in Destiny 2 zurück – Alles Wissenswerte zum Worlds First-Rennen

Nun mag mancher denken, bei diesem als Strike verschrienen Raid wird das sicher kein Problem sein. Bungie scheint jedoch an einigen Stellschrauben gedreht zu haben. So sagte der Game Director von Destiny 2 erst kürzlich:

Wir nutzen den Wettkampfmodus von „Crotas Ende“, um einige Experimente darüber durchzuführen, wie schwer ein World’s First Raid Race sein sollte. erklärte der Game Director Joe Blackburn

Stellt euch also auf den „Super Bowl“ des Schicksals ein.

Euer verursachter Schaden gegen Feinde wird verringert.

Alle Feinde im Raid werden aggressiver sein als in den vorherigen Wettbewerbsmodi.

Einige Feinde werden Elementarschilde haben, also Leere, Solar, Arkus, Strang oder Stasis.

Aber immerhin: Der Schaden, den ihr reinbekommt, bleibt unverändert.

Die Rüstungen im Crota-Raid sind ein Rückkehrer-Wunsch der Spieler und leuchten grün

So kommt ihr garantiert an „Nekrochasm“: Wenn ihr euch mit Blick auf ein garantieres Raid-Exo von nichts abschrecken lasst, dann sind hier alle Details, die ihr wissen müsst, um sicher zu sein, dass ihr an das Exo kommt.

Für den garantierten Drop muss der Raid zwingend im Wettkampfmodus beendet werden. Also im Zeitraum vom 1. September 19:00 Uhr bis zum 3. September 19:00 Uhr.

Sobald ihr dann den Endboss erledigt habt, könnt ihr beim Raid-Händler die Quest „Bodenlose Grube“ erwerben. Hierfür sind keine Währungen erforderlich.

Sobald ihr die Quest erworben habt, wird sie automatisch als abgeschlossen markiert, und ihr erhaltet eure Belohnungen direkt ins Inventar.

Die Prämien umfassen „Ummantelung der Grube“, Eidolon-Verbündeter (als vollständiges Meisterwerk) und das Raid-Exo „Necrochasm“.

Damit wird es nicht mehr nur ein schnödes Abzeichen sein, mit dem ihr im Spiel angeben könnt. Sondern ihr habt direkt das in Händen, was jeder aus seinem ersten Raid-Abschluss haben will: Das Exotic.

Gibt es auch einen Haken? Ja, durchaus. Auch, wenn Bungie euch das Raid-Exo in diesem Fall innerhalb der 48 Stunden garantiert, so habt ihr den Katalysator für die Waffe damit noch nicht.

Der Effekt des Katalysators soll der Waffe einem aufgemotzten „Desperado“-Perk verleihen.

Wenn ihr diesen also auch noch wollt, dann müsst ihr den Raid erneut spielen, um weitere „Essenzen der Überseele“ zu sammeln. Denn während des Zeitraums des Wettkampfmodus könnt ihr diese Zielvorgabe nicht vorantreiben. Der Fortschritt des Ziels wird statisch bei 20/35 gesammelten Essenz der Überseele angezeigt, unabhängig davon, ob ihr zusätzliche Essenzen sammelt.

Weitere Essenzen gibt es nur durch das Abschließen von Raid-Begegnungen und Triumphen nach dem Ende des Wettbewerbsmodus.

Was sagt ihr zu dieser Option? Ist das ein besserer Anreiz für euch den Raid direkt am Day-One im Wettbewerbsmodus zu zocken und abzuschließen? Oder findet ihr das total unfair? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt.