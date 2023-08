Legendärer Destiny 1 Raid kehrt kostenlos zurück – Alles zum Worlds First-Rennen von „Crotas Ende“

Die Vorbereitungen auf den nächsten kostenlosen Destiny 2-Vermächtnis-Raid sind gestartet. Dieses Mal erwartet die Hüter „Crotas Ende“. Egal, ob ihr Neulinge in dieser Sci-Fi-Welt des Loot-Shooters seid oder alteingesessene Hüter, die nach Nostalgie dürsten, es gibt einige wesentliche Informationen, die ihr vor eurem Eintauchen in das Raid-Wettrennen um Worlds First wissen solltet.

Das erwartet euch: Seit 2021 setzt Bungie die Tradition fort, beliebte Raids aus dem ursprünglichen Destiny in Destiny 2 umzusetzen. Jedes DLC-Jahr wird daher ein neuer Raid und ein klassischer Raid veröffentlicht. Das aktuelle Spiel wird so nicht nur immer umfangreicher, sondern vereint auch zunehmend Inhalte aus beiden Destiny-Welten.

In Season 22 kehrt der Vermächtnis-Raid „Crotas Ende“ zurück.

Er war der erste Schargott, dem die Hüter in Destiny jemals gegenüberstanden.

Es wartet legendärer Loot, neue Herausforderungen und frische Belohnungen.

Egal, ob ihr den Raid also zum ersten Mal betretet oder alte Erinnerungen auffrischt – ihr werdet im Wettbewerbsmodus definitiv auf die Probe gestellt.

Damit verspricht der überarbeitete Raid „Crotas Ende“ ein ebenso intensives Erlebnis voller Nervenkitzel und Belohnungen für diejenigen, die sich der Herausforderung stellen. Selbst, wenn man die einzelnen Encounter bereits aus Destiny 1 kennt. Bungie hat für das Revival von „Crotas Ende“ zudem einige Änderungen am Wettkampfmodus vorgenommen.

In diesem Artikel findet ihr daher alle Details, die ihr braucht, um euch auf das Eintauchen in die Tiefen des Höllenschlunds am kommenden Wochenende vorzubereiten.

Außerdem gibt es einen Video-Vorgeschmack auf das, was euch in „Crotas Ende“ erwartet:

Alles zum Day-One und Worlds First von „Crotas Ende“

[toc]

Was ist der Worlds-First-Wettbewerbsmodus? In den ersten Stunden nach dem Start des Raids wird es wie immer einen Wettbewerbs-Modus geben, der euch herausfordert.

Der Contest-Mode oder auch Wettbewerbsmodus ist ein Modus, den Bungie nur zum Start jedes neuen oder Vermächtnis-Raids für 48 Stunden aktiviert.

Spieler müssen beim Rennen nicht nur den Raid selbst, sondern auch zusätzliche Herausforderungs-Triumphe bewältigen.

Bosse und Gegner treffen euch mit tödlicheren und wesentlich zielsichereren Schüssen.

Unfaire und kaputte Exos oder Fähigkeiten werden meist für das Rennen deaktiviert.

Im Grunde handelt es sich um eine albtraumhafte Version des betroffenen Raids, bei dem Hüter sich über mehrere Stunden hinweg die Zähne ausbeißen können.

Ab wann kann man den Raid spielen? Der Raid „Crotas Ende“ startet in Destiny 2 am Freitag, 1. September 2023, um 19:00 Uhr. Der Wettbewerbsmodus bleibt für 48 Stunden aktiv. Nach Ablauf der 48 Stunden können dann auch Spieler, die es nicht so stressig mögen, den Raid entdecken.

Welches Powerlevel wird benötigt? Ihr müsst 1790 Power erreicht haben, um die Obergrenze für alle Begegnungen des Raids zu erreichen.

Ein düsteter Raid aus Destiny 1 mit Verbindungen zu Eris Morn kehr hier zurück

Wie sind die Regeln zum World First Rennen? Die Regeln sind ähnlich wie im Rennen um Worlds First für den Vermächtnis-Raid „Die Gläserne Kammer“ und „Königsfall“.

Im ersten Durchlauf von „Crotas Ende“ müssen die Hüter den Raid einmal im Wettkampfmodus abschließen. Ist das geschafft, aktiviert sich der Zugriff auf weitere Triumph-Herausforderungen.

Diese ausgewählte Liste von Triumph-Herausforderungen muss nun ebenfalls im Wettbewerbs-Modus abgeschlossen werden, um die Triumphe zu erledigen. Erfüllt ihr in einer Begegnung die Herausforderung allerdings nicht, wird euer Einsatztrupp zurück in den Orbit geschickt und ihr müsst nochmal von vorne beginnen.

Damit es auch aufgrund des fehlenden Levelanspruchs knackig bleibt hat Bungie in Season 22 einige Änderungen am Wettkampfmodus vorgenommen. Sie sollen die Herausforderung für die Errungenschaften hochhalten, im Verhältnis zu den ständig wachsenden Fähigkeiten der Spielenden.

Euer verursachter Schaden gegen Feinde wird verringert.

Der Schaden, den ihr reinbekommt, bleibt jedoch unverändert.

Einige Feinde werden Elementarschilde haben, also Leere, Solar, Arkus, Strang oder Stasis.

Alle Feinde im Raid werden aggressiver sein als in den vorherigen Wettbewerbsmodi.

Wie viele Encounter hat der Raid „Crotas Ende“? Der Raid hat insgesamt 4 Encounter, die ihr meistern sollt.

1. Encounter: Der Weg durch die Dunkelheit

2. Encounter: Die Brücke

3. Encounter: Die Todsängerin

4. Encounter: Endboss – Crotas Ende

Wie sehen die Belohnungen aus? Das erste Team, dass beide Vorgaben erfolgreich absolviert, erhält den Titel “Worlds First” und jedes Mitglied wird mit einem einzigartigen physischen Sieger-Gürtel mit seinem Namen darauf belohnt.

Alle anderen Teams, die das Rennen in den ersten 48 Stunden beenden, werden mit einem einzigartigen Abzeichen für ihre beeindruckende Leistung belohnt.

Diese Belohnungen warten im Raid

Verdient euch neue Rüstungen und ein Raid-Exo: Bungie bringt mit dem Raid die legendären Waffen und leuchtenden Rüstungen von Crota aus Jahr 3 wieder zurück. Sie waren in Destiny 1 beliebte Schmuckstücke und werden nun auch bald die Hüter in Destiny 2 schmücken.

Verdient euch die leuchtend-grünen Rüstungen erneut in Season 22

Das ist das Raid-Exo: Mit dem Raid wird zudem das Raid-Exo „Necrochasm“ zurückkehren. Ein exotisches, schnellfeuerndes Automatikgewehr. Es ist recht einzigartig und hat das Potenzial, eine der besten Primärmunitionswaffen in Destiny 2 zu werden.

Im ursprünglichen Destiny besaß „Necrochasm“ folgende Perks:

Fluchbringer: Kills lösen eine „Verfluchter Leibeigenen“-Explosion aus – In Jahr 1 waren dazu noch Präzisionskills notwendig

Kills lösen eine „Verfluchter Leibeigenen“-Explosion aus – In Jahr 1 waren dazu noch Präzisionskills notwendig Kaskade: Durch Nahkampf-Kills wird automatisch ein Teil des Waffenmagazins nachgeladen – etwa 11 Geschosse pro Nahkampf-Kill

Durch Nahkampf-Kills wird automatisch ein Teil des Waffenmagazins nachgeladen – etwa 11 Geschosse pro Nahkampf-Kill Zen-Moment: Verursachter Schaden erhöht die Stabilität

Bedenkt jedoch, dass sich diese Details der Waffe aus Destiny 1 durchaus etwas verändert haben könnten. Erste Informationen haben zudem offenbart, dass es zu der Waffe auch einen Katalyastor geben wird. Wie man sich diesen verdient, ist aber derzeit noch nicht bekannt. Aber sein Effekt soll der Waffe einem aufgemotzten „Desperado“-Perk verleihen.

Die Necrochasm zu Zeiten von Destiny 1

Worum geht es im Raid „Crotas Ende“? „Crotas Ende“ (engl. Crotas End) ist ein Raid aus Destiny, der mit der Erweiterung „Dunkelheit Lauert“ Einzug ins Spiel erhielt.

Nachdem Oryx, der Raid-Boss aus „Königsfall“ von seinen Schwestern Savathûn und Xivu Arath verraten wurde, beschloss er, dass er Kinder brauchte, um seine Abstammung weiterzuführen und sicherzustellen, dass sein Tributfluss immer größer war als der seiner Geschwister. Und so wurde Crota, der Schar-Prinz, geboren.

Nachdem das Reich seines Vaters Oryx zusammengebrochen war, war Crota auf Rache aus und plante die Eroberung des Mondes, auf dem seit dem Angriff des Reisenden die Pyramide von Nezarek vergraben lag. Seine Brut höhlte also den Mond aus, auch bekannt als „Höllenschlund“, um von dort Invasionen auf die Erde zu führen.

Er führte als Waffe ein berüchtigtes Schwert, mit dem er gnadenlos unzählige Hüter tötete. Mehr als ein Jahrhundert wütete dieser Krieg so auf dem Mond und die Menschen der Erde nannten es „Die große Katastrophe“.

Auch Eriana-3 war mit einem Einsatztrupp von fünf Hütern dort, um Crota direkt in seiner Thronwelt zu ermorden und seine Pläne aufzuhalten. Doch den Horden der Schar im Höllenschlund waren auch sie nicht gewachsen.

Nur ein Hüter überlebte diese Mission: Eris Morn. Dieses „Überleben“ veränderte sie so, wie man sie heute im Spiel kennt.

Trotz dieses großen Sieges für die Schar wurden Crotas Pläne zur weiteren Eroberung der Menschheit aufgrund einer Reihe unvorhergesehener Umstände auf Eis gelegt. Er war dadurch geschwächt und musste seine Seele an einen Aszendentenkristall binden.

Hier sah Eris eine Chance, denn sie war besessen von Rache für ihren Einsatztrupp und davon, Crota zu töten. Als Crotas Auferstehung näher rückte und sie das vorhersah, führte sie weitere Hüter zum Mond, um Crotas eigene Schwertlogik gegen ihn zu verwenden und ihn damit dauerhaft zu töten.

Dies ist, was die Spieler nun auch in Season 22 im Raid „Crotas Ende“ erwartet.

Wer kann den Raid spielen? Jeder der Lust dazu hat. Crota’s Ende wird in Destiny 2 in die Kategorie „Legenden“ fallen. Also ein sogenannter Vermächtnis-Raid sein. Das bedeutet, dass der Raid allen Spielern kostenlos zur Verfügung steht und kein Besitz einer Erweiterung dafür erforderlich ist. Ganz so wie bei den anderen Rückkehrer-Raids „Die Gläserne Kammer“ und „Königsfall“.

Werdet ihr am Raid-Rennen teilnehmen? Und wie nostalgisch gut findet ihr den Raid „Crotas Ende“? War es die richtige Wahl, da er gut zu Season 22 passt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Bungie kann zu starke Exos oder Fähigkeiten für den Raid deaktivieren, besonders wenn sie so stark sind wie dieser:

Destiny 2 ist mit der neuen Season so kaputt, dass Bungie eine wichtige Neuerung sofort abschalten muss