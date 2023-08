Destiny 2 ist mit der neuen Season so kaputt, dass Bungie eine wichtige Neuerung sofort abschalten muss

Das Release-Datum des Coop-Shooter Synced wurde veröffentlicht. MeinMMO zeigt euch den neuen Trailer und was euch in SYNCED erwartet. Auf der gamescom 2023 wurde ein neuer Trailer für den...

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das Problem? Wie die Seite Forbes meldet, war die Auswirkung von „Gewebegang“ im PvP einfach absurd stark: Es war möglich, selbst Headshots von Scharfschützengewehren wegzustecken. Der Aspekt verwandelte Warlocks in fast „unbesiegbare Götter.“

Bei Destiny 2 startete in der letzten Woche die Season 22: 3 neue Aspekte kamen in den Shooter, die für Abwechslung sorgen sollte. Doch ein Aspekt, der des Warlocks, kam vielen Spielern gleich deutlich zu stark vor. Noch am Freitagabend musste Bungie die Notbremse ziehen, nachdem Spieler herausgefunden hatten, wie übermächtig die Fähigkeit „Gewebegang“ wirklich ist.

Insert

You are going to send email to