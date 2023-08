Destiny 2: Darum haben Spieler aktuell keinen Zugriff auf ihre gespeicherten Builds

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was sich sonst noch in der neuen Season 22 verändert hat könnt ihr hier nachlesen:

Wie dieser Glitch genau funktionierte, demonstrierte der YouTuber Cheese Forever am 21. August in einem Video . Einen Tag später reagierte Bungie und sperrte die Loadouts für alle Hüter, bis man eine Lösung für das Problem bereitstellen kann.

Es liegt also nicht an euch, dass ihr eure Loadouts derzeit nicht nutzen, beziehungsweise freischalten könnt. Auch wenn ihr bereits den erforderlichen Hüterrang habt, um die zu verwenden, können alle Hüter ihre Ausrüstung erst wieder verwenden, nachdem Bungie sie reaktiviert hat.

Es handelte sich jedoch um einen bahnbrechenden Fehler, der es Spielern ermöglichte, ganze Lobbys mit nur wenigen Klicks in ihren Loadouts zum Absturz zu bringen. So sollen wohl auch einige Ornamente der Grund für diesen Fehler sein.

Das war der Grund für die Deaktivierung: Wie Bungie kurz vor dem Start der neuen Season 22, am 22. August, mitgeteilt hat wurde die Loadout-Funktion wegen eines Problems in Destiny 2 deaktiviert.

In Season 22 ist jedoch auch das nicht möglich, denn Bungie musste wegen eines Problems mit der Loadout-Funktion seine Hüter wieder in die „Steinzeit“ zurückschicken. MeinMMO sagt euch, was da los ist und wie ihr euch aushelfen könnt.

