Destiny 2: Serverdown für Update 7.2.0.2 am 29.08 – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für Update 7.2.0.2 in Form von Patch Notes. Diese erscheinen heute Abend und geben einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Insert

You are going to send email to