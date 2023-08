Aktuell läuft auf Steam das Strategie-Festival, bei dem ihr viele verschiedene Spiele des Strategie- und Taktik-Genres im Angebot bekommt. Eines davon ist XCOM 2 von Firaxis Games. Obwohl sich MeinMMO-Autor Niko Hernes als Taktik-Noob sieht, hat ihn das Spiel über 100 Stunden beschäftigt.

Was ist XCOM 2 für ein Spiel? XCOM 2 ist ein Strategiespiel mit Fokus auf rundenbasierter Taktik. Im Kampf steuert ihr Soldaten über verschiedene, Zufalls-generierte Karten und müsst dort Missionen erledigen. Dabei kämpft ihr gegen Aliens mit diversen Fähigkeiten und müsst versuchen, so gut es geht, mit euren Truppen zu überleben und die Mission zu beenden.

Stirbt ein Soldat im Einsatz, dann verliert ihr ihn für immer. Ob das jetzt ein neuer Rekrut war oder ein wichtiger Pfeiler eures Teams, ist dabei egal, vergrößert aber natürlich den Frust, weshalb stürmisches Losrennen und Rumballern nicht immer der richtige Weg ist.

In euer Basis außerhalb der Missionen könnt ihr eure Einheiten verbessern, forschen und neue Waffen entwickeln, um euer Team besser zu machen und an eurer Strategie zu feilen. Dafür bietet euch das Hauptspiel 5 Klassen, die ihr in ihren Skilltrees spezialisieren könnt.

XCOM 2 schaffte es dieses Jahr sogar auf unsere Strategie-Topliste: Die 12 besten Strategiespiele für PC mit Multiplayer 2023. Einen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Es hat mich gebrochen und trotzdem liebe ich es

Ich persönlich bin ein Strategie- und Taktik-Noob, habe mich aber trotzdem an XCOM 2 herangetraut. Nach ein paar Anfangsmissionen dachte ich noch, ich komme klar und auch meine Einheiten wurden immer besser. In den Missionen wurde ich dadurch immer selbstbewusster, aber auch unvorsichtiger.

Dann bin ich auf einer Mission losgestürmt mit meinem besten Squad, um entspannt ein paar Zivilisten zu retten. Doch plötzlich verwandeln sich die netten Geiseln in geifernde Aliens und vernichteten mein ganzes Squad.

Meine über Stunden liebgewonnenen Soldaten waren plötzlich weg und ich quasi wieder am Anfang. Das klingt erstmal frustrierend, doch trotzdem war ich gehooked und fasziniert, denn irgendwo war es ja auch meine Schuld.

Genau das ist auch der Reiz an XCOM. Man kann zwar sehr stark werden, macht man aber Fehler und hat gleichzeitig noch Pech beim Schießen, verliert man starke Einheiten. Wer keine große Frust-Toleranz hat, sollte bei dem Spiel aufpassen. Wer aber genau diesen Reiz braucht, der findet in XCOM 2 ein Taktik-Meisterwerk.

Ist euch das Hauptspiel noch nicht genug, gibt es noch ein umfangreiches Add-on in Form von „War of the Chosen“ und eine aktive Modding-Community, die wahrscheinlich nochmal hunderte Stunden Spielspaß bieten können.

Wie viel kostet XCOM 2 aktuell? Auf Steam erhaltet ihr das Hauptspiel bis zum 4. September 2023 für 4,99 €. Wollt ihr direkt mit allen Inhalten loslegen, dann kriegt ihr für 11,76 € die XCOM 2 Collection mit allen DLCs. Für die Spielzeit, die man bekommt, sind beide Angebote ein wirklicher Schnapper.

Viele Spiele heutzutage setzen auch auf ein rundenbasiertes Taktik-System und so auch Cantata:

Steam: „Ein spaßiges und außergewöhnliches Spiel“ – Neuer Geheimtipp bietet rundenbasierte Taktik und Basen-Bau