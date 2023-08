Steam: Neuer Geheimtipp bietet rundenbasierte Taktik und Basen-Bau – Erinnert an X-COM und Civilization

Im Indie-Bereich tummeln sich auf Steam kleine Geheimtipps zu eigentlich jedem Genre. Vor allem ungewöhnliche Genrefusionen findet man zuhauf. Auch Cantata ist eine Fusion mehrerer Spiele und bietet euch außergewöhnliches Taktik-Gameplay.

Was ist das für ein Spiel? Ihr seid auf einem fremden Planeten unterwegs, den ihr erkunden und erobern müsst. Als Kommandant verschiedenen Fraktionen müsst ihr dabei eure Basen managen, eure Truppen im Auge behalten und die verschiedenen Ressourcen beachten.

Bedrohungen sind hierbei nicht nur die gegnerischen Fraktionen, sondern der Planet selbst, der euch Hürden auf eurem Eroberungsfeldzug setzt. Der Kampf findet rundenbasiert statt und erinnert dabei an X-COM oder Into the Breach.

Anders als jedes andere Strategiespiel, das ich gespielt habe

Was bietet Cantata noch?

Außergewöhnliche Pixelgrafik

Lokaler und Online-Multiplayer

9 Story-Kapitel

Map-Editor

Das Gameplay ist eine Fusion vieler Elemente aus anderen Strategie- und Taktik-Spielen. Basenbau und Ressourcenmanagement hat Elemente aus Civilization, das Erkunden und Erobern erinnert an Command and Conquer und der aktive Kampf mit Einheiten eben an X-COM und Into the Breach.

Die Präsentation von Cantata ist ein Highlight. Der Soundtrack und die Dialoge werden von der hübschen Pixelgrafik unterstrichen.

Wie wird das Spiel bewertet? Auf Steam hat das Spiel bisher nur 72 Rezensionen, mit 81 % davon positiv. Die meisten Reviews sind dabei von der Early-Access-Version, die sich bis heute weiterentwickelt hat (via. Steam Stand: 16.08.2023 10:32).

Hurvey Dernts: Anders als jedes andere Strategiespiel, das ich gespielt habe

Roar: Ich kann nicht glauben, dass ich vor kurzem noch nicht von diesem Spiel gehört hatte. Das Gameplay fühlt sich frisch an und ich liebe den Art-Style.

Alison: Ich bin kein Experte für taktische Spiele, aber ich habe viel Spaß damit. Die Charaktere sind alle sehr unterschiedlich, und jedes Mal, wenn ich ein neues Charakterporträt mit Dialog sehe, muss ich es mit einem “Oh” und “Ah” begrüßen.

Wer Lust auf einen Mix aus Elementen vieler Strategiespiele hat, die aber sinnig in Einklang gebracht wurden und die Präsentation von Cantata ansprechend findet, der sollte sich den Titel anschauen. Bis zum 22. August bekommt man das Spiel auch mit 10 % Rabatt für 17,99 €.

