Deutscher Strategie-Experte stellt Geheimtipp vor: “Die besten 6 €, die ihr auf Steam ausgeben könnt”

Ein neues Mittelalter-Strategiespiel namens „Thronefall“ ist auf Steam im Early-Access erschienen. Dieses lässt euch einen König spielen, der seine Burg verteidigen muss. Maurice Weber stellt euch diesen Geheimtipp in einem seiner neusten Videos vor. Was das für ein Spiel ist, erzählen wir euch auf MeinMMO.

Wer ist Maurice Weber? Maurice Weber, ist ein Redakteur bei GameStar und täglicher Twitch-Streamer seit Mitte 2022. Auf Twitch erobert er die Herzen der Zuschauer mit seiner lockeren, frechen Art. Dabei hat er eine unverkennbare Vorliebe für anspruchsvolle Strategiespiele entwickelt.

In einem seiner neuesten YouTube-Videos offenbart Maurice seine Begeisterung für ein faszinierendes neues Spiel – Thronefall. Nach einer ausführlichen Erklärung zum Spiel, bekundet er offen, dass dies ein wirklicher Geheimtipp sei.

Hier könnt ihr den offiziellen Trailer von Thronefall sehen:

“Freunde von Stronghold bis Bloons kommen hier voll auf ihre Kosten” – schreibt ein Nutzer auf Steam

Was ist Thronfall? Am 2. August 2023 erschien Thronefall auf Steam als Early-Access-Titel. Entwickelt von den talentierten Köpfen namens „GrizzlyGames“, einem aufstrebenden Entwicklerstudio aus Berlin. Diese hatten bereits mit dem Spiel „Islanders“ Erfolg und haben sich als Indie-Entwickler einen Namen erkämpft.

Thronefall ist für die Betriebssysteme macOS und Windows verfügbar. Dabei erfreut es sich auf der Plattform Steam bereits einer bemerkenswerten Resonanz von 97 % positiven Nutzerrezensionen. Ähnlich schnitt vor kurzem schon “Dave the Diver” ab, welches viele Nutzer in seinen Bann zog. Als Sahnehäubchen könnt ihr Thronefall derzeit im Steam Sale für einen attraktiven Preis von 6,20 Euro erwerben.

Maurice Weber schwärmt für das Spiel:

Um was geht es in dem Spiel? Der Reiz von Thronefall liegt in seiner Einfachheit, die jedoch tiefgreifende strategische Überlegungen erfordert. Spieler tauchen in eine minimalistische mittelalterliche Kulisse ein, in der sie die Rolle eines kleinen, aber entschlossenen Königs übernehmen.

Die Tag-Nacht-Dynamik ist dabei in diesem Spiel entscheidend. Während ihr im Hellen den Fokus auf den Aufbau und die Entwicklung eurer Stadt legt, warten im Dunklen Armeen auf euch, deren Angriffe ihr mit kluger Taktik verteidigen müsst. Das erfolgreiche Bestehen der Nacht bringt wertvolles Gold, das genutzt werden kann, um die Hauptburg zu verstärken und den Ausbau neuer Gebäude zu finanzieren.

Jedoch erweist sich die Stadt-Gestaltung als knifflig: Felder und Gebäude dürfen nicht wahllos platziert werden. Allgemein ist in diesem Spiel Geschick und strategisches Denken gefragt. Ihr müsst die richtigen Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen, um voranzukommen.

Als Beispiel: Ihr könnt die Felder nur außerhalb der sicheren Stadtmauern errichten. Diese sind eine gute Goldquelle, um neue Gebäude zu bauen. Jedoch sind sie an diesem Standort auch schnell angreifbar, sprich ihr müsst sie mehr verteidigen. Da stellt sich die Frage, baut ihr jetzt zuerst mehr Felder, oder richtet ihr euren Fokus auf die Truppenaufstellung.

Highscore-Jagden dienen als Langzeitbeschäftigung

Wie schlägt sich das Spiel im Langzeit-Test? Thronefall mag mit einer simplen Spielmechanik beginnen, doch je weiter ihr im Spiel fortschreitet, desto anspruchsvoller gestaltet es sich. Das Spiel umfasst derzeit vier herausfordernde Level, die Spieler in etwa fünf Stunden erkunden können.

Doch das Ende der Reise bedeutet noch lange nicht das Ende des Spiels. Der Anreiz, die Level erneut zu durchlaufen, liegt in der spannenden Highscore-Jagd. Hier könnt ihr nicht nur persönliche Bestleistungen aufstellen, sondern auch neue Perks und Fähigkeiten freischalten, um den Wiederspielwert konstant hochzuhalten.

Maurice selbst hebt in seinem Video hervor, wie kleine Entwicklerstudios oft aus der Not heraus kreative Ansätze wählen und sich auf die Essenz ihres Spiels fokussieren. Thronefall ist ein Paradebeispiel für diesen Ansatz – ein Spiel, das mit begrenzten Mitteln Großes schafft und sich wohltuend von der Masse abhebt.

Mit Thronefall präsentiert sich ein vielversprechendes Strategiespiel, das nicht nur den taktischen Verstand fordert, sondern auch mit einer liebevoll gestalteten mittelalterlichen Welt die Spieler begeistert.

