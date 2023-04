Für 1,49 € bekommt ihr eines der besten Koop-Spiele für PS5, Xbox und Steam – Gilt als Geheimtipp für Survival-Fans

Für PlayStation, Steam und Xbox bekommt ihr jetzt Don’t Starve Together zu einem unschlagbaren Sonderpreis für 1,45 €. Das Spiel gilt als eines der besten Koop-Games und kann mit seiner skurrilen Grafik viele Spieler überzeugen.

Don’t Starve Together ist die Standalone-Erweiterung von Don’t Starve. In diesem Spiel könnt ihr mit bis zu 6 Spielern online oder zu zweit im Couch-Koop in der Wildnis versuchen, zu überleben – vorausgesetzt, ihr verhungert nicht.

Seltsame Kreaturen machen euch jedoch das Leben schwer und sorgen für viele lustige und düstere Momente mit euren Freunden.

Einen kurzen Trailer zu Don’t Starve Together haben wir euch hier eingebunden:

Monster, Rätsel und das Überleben sorgen für spannenden Nervenkitzel

Don’t Starve Together bietet vor allem für knallharte Survival-Fans ein langes Fest der Qualen, denn ihr müsst nicht nur gegen Monster, sondern auch gegen euren Hunger und eure Angst kämpfen.

Ihr versucht zu überleben und herauszufinden, wie ihr aus der merkwürdig morbiden Welt wieder entkommen könnt – Jagen, Ackerbau und Basenbau inklusive.

Mit jeder Spielstunde entdeckt ihr neue Mechaniken, erforscht die Geheimnisse der gefährlichen Traumwelt und sucht denjenigen, der für euren Ausflug dorthin verantwortlich ist.

Top 25 der besten Koop-Spiele 2023 für PC, PS5, Xbox und Switch – WIR haben gewählt

Wie viel kostet Dont Starve Together? Das Spiel ist derzeit auf drei Plattformen nur für kurze Zeit im Sale:

Steam – 1,49 € bis zum 4. Mai

Xbox – 1,49 € bis zum 1. Mai

PlayStation – 1,49 € bis zum 11. Mai

Was sagen die Spieler zum Spiel? Das Spiel ist auf Steam ein Hit. 3,005 Spieler haben das Spiel erst kürzlich bewertet und erhielt dadurch die Wertung “sehr positiv”. Mit allen gesammelten Rezensionen (258,811 Bewertungen) bekommt das Spiel sogar die Wertung “äußerst positiv”. Spieler schreiben zudem:

„Dieses Spiel ist eines der besten Spiele, das ich kenne. Es ist im Preisleistungsverhältnis einfach unschlagbar und der Spielspaß bleibt sehr lange erhalten. Wird es im Einzelspieler zu langweilig, spielt man es mit Freunden in der Together-Version. […]

„Ich kann dieses Spiel jedem Liebhaber von Survival empfehlen und der Zeichenstil ist auch einfach authentisch.“ – meint User Tirag

„Ich kann dieses Spiel jedem Liebhaber von Survival empfehlen und der Zeichenstil ist auch einfach authentisch.“ – meint User Tirag „Don’t Starve bzw. Don’t Starve Together ist definitiv eines der besten 2D-Survival, -Crafting vielleicht auch -Sandboxspiele, dass ich je gespielt habe. Der Grafikstil ist unglaublich kreativ und einzigartig für Klei und erzeugt eine super Atmosphäre. […]“ – fügt Mariunaise hinzu

„Perfekter Unterhaltungswert im Mehrspieler-Modus. Wir haben uns stundenlang damit befasst, weil es durchgehend Spaß gemacht hat. “Schwierigkeitslevel” kann ebenfalls angepasst werden, um das Ganze interessanter zu gestalten bzw. sich neuen Herausforderungen zu stellen. […]“ – denkt sich KatzeImKarton

Habt ihr Don’t Starve Together gezockt oder werdet ihr euch das Spiel jetzt holen? Lasst uns in den Kommentaren erfahren, ob ihr das Spiel schon in eurer Wunschliste hattet!

MeinMMO-Autor Maik Schneider erklärt euch, wie Don’t Starve Together ihn gebrochen hat: Bockschweres Survival-Spiel hat mich gebrochen, dabei sieht es aus, als wäre es für Kinder