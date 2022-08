Bockschweres Survival-Spiel hat mich gebrochen, dabei sieht es aus, als wäre es für Kinder – Aktuell für 2 € auf Steam

Dabei könnt ihr nicht nur verhungern, wie der Titel des Spiels andeutet. So gut wie alles in der Welt will euch umbringen. Ihr könnt sogar zu viel Angst bekommen und daran verrecken.

In dieser Zeit erlebte ich nur einen Survival-Titel, der mich wirklich fertig gemacht. Ein Survival-Spiel, auf das ich keinen Bock mehr habe. Es hat mich gebrochen: Don’t Starve und die Koop-Version Don’t Starve Together.

Meine Karriere als Survival-Spieler begann in einer kleinen Holzhütte in Minecraft kurz nach dem Release des Blöckchen-Hits auf der PlayStation 3. Wir schreiben das Jahr 2013 und hatte noch Angst vor den Zombies im Spiel.

Insert

You are going to send email to