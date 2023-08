Bungie stellt sich Vorwürfen der enttäuschten Fans: Ist Destiny 2 tot und arbeiten alle schon an neuen Spielen?

Die Community von Destiny 2 hat sich viele Gedanken über die Zukunft des Spiels und seine aktuelle Ausrichtung gemacht. Gerüchte über ein mögliches Ende aufgrund schlechter Stimmung und Spielerzahlen sowie die Fokussierung des Entwicklers auf neue Projekte, für welche man den Shooter angeblich bis auf den letzten Funken ausschlachten würde, machten die Runde. In einem neuen Interview stellte der Game Director Joe Blackburn nun ein paar Dinge dazu klar.

Das Wichtigste in Kürze: Im Interview mit Game Director Joe Blackburn wurde klargestellt, dass Destiny 2 trotz Gerüchten und Bedenken nicht am Ende ist.

Bungie konzentriert sich weiterhin auf die Zukunft von Destiny 2 und arbeitet an der Entwicklung von Story-Elementen.

Die Spielerzahlen haben zugenommen, vor allem durch neue Spieler, die vom Hüterrang-System profitieren.

Um welches Interview geht es? „Die Finale Form“ wird offiziell das Ende der ersten Destiny-2-Saga von Licht- und Dunkelheit sein. Doch entgegen manchen Behauptungen bereitet sich Bungie auch bereits auf die Zukunft von Destiny 2 vor.

Um herauszufinden, wie diese Zukunft genau aussieht, hat sich Tom Warren von „The Verge“ für ein Interview mit Game Director Joe Blackburn zusammengesetzt. Dabei wurde so einiges klargestellt.

Destiny 2 ist keineswegs am Ende. Es befindet sich vielmehr an einem Wendepunkt.

Spekulationen, Bungie würde sich auf neue Spiele konzentrieren, sind ein Missverständnis.

Man habe erkannt, dass man die PvP-Strategie ändern und Kompromisse eingehen müsse.

Auch in Bezug auf die Spielerzahlen zeigte sich Blackburn optimistisch und offenbarte eine kleine Lightfall-Erfolgsgeschichte.

fasst für euch die wichtigsten Punkte aus dem Interview zusammen, während ihr in diesem Video einen visuellen Ausblick in die Zukunft bekommt:

Bungie nimmt Stellung zu Bedenken der Fans

Destiny 2 wird nach 2025 nicht verschwinden: Es ist kein Geheimnis, dass „Die Finale Form“ die offizielle Bezeichnung für das Ende der ersten Destiny-2-Saga von Licht und Dunkelheit ist und einen bedeutenden Abschluss markieren wird.

Doch entgegen einigen Annahmen ist Destiny 2 damit alles andere als am Ende. Das Spiel steht vielmehr an einem Wendepunkt, an dem Bungie seine langjährige Erfahrung nutzt, um die Zukunft seines Loot-Shooters zu gestalten und zu optimieren.

Die Annahme, dass sich Bungie seit der Übernahme durch Sony auf neue Spiele konzentriert und Destiny 2 vernachlässigt, ist laut Blackburn ein Missverständnis. Das Studio legt weiterhin großen Wert auf das Destiny-Universum und ist auch weiterhin bestrebt, das Spielerlebnis zu verbessern und zu erweitern.

Was wir zu vermeiden versuchen, ist, die Leute zu erschrecken, dass Destiny 2 verschwindet. Das tut es nicht. Unsere Unterstützung dafür endet nicht. Wir versuchen nur, uns auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt, und das Gespräch nicht auf die nächsten zwei Jahre auszuweiten. erklärte Joe Blackburn

Dies deutet darauf hin, dass das Studio wahrscheinlich noch an der zukünftigen Entwicklung von Story-Elementen in Destiny 2 arbeitet, abseits der aktuellen Fokussierung auf „Die Finale Form“ und das kommende Jahr.

Neue Hüter-Generation ist eine wachsende Gemeinschaft

Destiny 2 setzt verstärkt auf neue Spieler

Immer mehr Neue Lichter finden das Schicksal: In Bezug auf die Spielerzahlen gibt sich Blackburn ebenfalls optimistisch und verriet sogar eine kleine Erfolgsgeschichte aus dem aktuellen DLC „Lightfall“.

Eine unserer heimlichen Erfolgsgeschichten aus Lightfall … die Spieler, die wir im vergangenen Jahr gewonnen haben, sind Destiny treuer als je zuvor. verrät der Game Director

Dies wird auf den Erfolg des Hüterrang-Systems zurückgeführt. Es helfe neuen Spielern optimal dabei, durch das Spielerlebnis von Destiny zu navigieren und Aktivitäten abzuschließen, um ihren Charakter zu verbessern.

Destiny 2 wird nur langweilig, weil ihr zu faul seid

Während die Veteranen von Destiny 1 und 2 also nicht mehr viel Freude an dem Loot-Shooter zu haben scheinen und zu großen Kritikern und enttäuschten Fans geworden sind, scheinen es nun die Newcomer zu sein, die sich für Destiny 2 entscheiden.

Wie die ersten Destiny-Spieler durchstreifen sie mit bemerkenswertem Engagement und Leidenschaft das riesige Universum mit all seinen Inhalten.

Über die Zeitleiste in Destiny 2 können neue Spieler die Story erleben und verstehen

Einstiegshürden werden weiter abgeschafft: Die Entwicklung in Destiny 2 zeigt, dass die Bemühungen von Bungie, die Spielerbasis auf die nächste Spielergeneration auszuweiten, anscheinend auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und so werden immer mehr Einstiegshürden für ebendiese Spielergruppe abgeschafft:

Bungie führte in Season 22 die Zeitleisten-Funktion ein, die es Spielern ermöglicht, wichtige Handlungspunkte und Ereignisse aus der Vergangenheit von Destiny zu erleben.

Das neue Einsatztrupp-Powerlevel-System wird euch Zugriff auf die meisten Aktivitäten im Spiel ermöglichen, auch wenn ihr nicht über die richtige Stärke verfügt.

Ab Season 23 wird ein LFG-System kommen und laut Blackburn wird „Die Finale Form“ gleichzeitig eine Solo-freundlichere Erfahrung bieten, als es jemals gegeben hat.

Aber auch für Rückkehrer habe man das Ende der Saga so gestaltet, dass jeder Destiny-2-Spieler, unabhängig von seinem vorherigen Fortschritt, wieder zurückkehren kann.

Wie sieht es mit der Zukunft des PvP aus?

Nachdem man die PvP-Community in Destiny 2 viel zu lange vernachlässigt hat, ruderte Bungie Mitte August bei diesem Thema zurück.

Wir wissen, dass die Strategie, die wir in den letzten zwei Jahren für PvP verfolgt haben, nicht funktioniert. Lasst uns hier eine Strategieänderung einbringen. Das wird Ressourcen von anderen Teilen des Spiels erfordern, aber wir haben das Gefühl, dass dies jetzt wichtig ist. Wir werden diesen Kompromiss in gewisser Weise eingehen, aber es ist kein Kompromiss, den wir leichtfertig eingehen. Es ist definitiv eine Veränderung, die intern und extern notwendig ist. erklärte Joe Blackburn die späte Einsicht

Bungie bildet derzeit ein PvP-Einsatzteam, das einen Blick auf die vielen Probleme werfen soll, die im PvP-Bereich des Spiels bestehen.

Dies wird man aktiv mit der PvP-Community kommunizieren und dann Dinge in Angriff nehmen und transparenter gegenüber den Spielern mit dem Thema PvP umgehen.

Kein Mangel an PvP-Entwicklern bei Destiny 2

Es gibt bei Bungie keine 3-Meter-hohen Mauern hinter denen man PvP-Entwickler versteckt

Bungie ist ein Team, das als Ganzes zusammenarbeitet: Was Joe Blackburn in diesem Zusammenhang noch klarstellte, ist die Tatsache, dass man nicht das gesamte PvP-Talent von Destiny 2 abgezogen habe, um Marathon, den Extraktions-Shooter von Bungie, zu erschaffen. Dies wurde in den vergangenen Wochen jedoch immer wieder von Spielern behauptet.

Es ist zwar richtig, dass ehemalige PvP-Entwickler wie Kevin Yanes (Senior Design Lead) zu Marathon gewechselt sind. Doch das soll kein Nachteil für Destiny sein.

Wenn wir Ressourcen und Köpfe haben, die wir auf ein Problem ansetzen könnten, gibt es nichts, wovor wir zurückschrecken. Wir haben auch einige Fachkräfte mit langer Erfahrung […] während einige dieser Personen großartige Dinge tun, die für die Zukunft des Unternehmens notwendig sind, hat niemand Angst davor, zu ihnen zu gehen und zu sagen: Hey, könntest du rüberkommen und das ausprobieren? Kannst du uns bei dieser Sache [in Destiny 2] helfen? Es gibt bei Bungie keine 3-Meter-hohen Mauern, hinter denen wir diese Talente nicht teilen oder fördern. klärte Joe Blackburn über die Arbeitsweise bei Bungie auf

Das Interview könnte einige Spekulationen und Unsicherheiten, die gerade in der Community diskutiert werden, ausgeräumt haben. Und man kann festhalten: Für Bungie bleibt Destiny 2 ein fester Bestandteil der Spielelandschaft und wird weiterhin gepflegt und entwickelt, um sowohl neue Hüter als auch Veteranen für sich zu begeistern. Letztere jedoch nur, sofern sich diese überhaupt noch begeistern lassen wollen.

Ist für euch Bungies Fokus auf die Pflege und Weiterentwicklung von Destiny 2 nach 2025 überzeugend, während gleichzeitig neue Projekte in Angriff genommen werden? Kommentiert gerne, wie ihr darüber denkt.

