Neues Raid-Exo in Destiny 2 spielt mit Macht und Neid, spaltet die Community

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Konntet ihr euch die Waffe bereits sicher? Dann verratet uns doch, wie ihr ihre Stärke einschätzt und was ihr zur Wahl des Katalysators sagt. Eure Meinung könnt ihr gerne direkt in unseren Kommentaren hinterlassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gerade durch Präzisionskills können Spieler also speziell im PvP mit dem Raid-Exo „Necrochasm“ äußerst effektiv auf die Jagd nach Kills gehen. Nach einem Präzisionskill bekommt die Waffe + 6 Stabilität und eine bessere Zielhilfe, was weitere Kills erleichtert.

So stark ist „Necrochasm“ in Destiny 2: Während die PvE-Spieler von den Effekten des neuen Endgame-Exos und seinem Katalysator größtenteils enttäuscht sind, leuchten dafür die Augen der PvP-Spieler.

Nach den ersten Videos über die Stärke der Waffe in Season 22 fragte sich daher so mancher PvP-Spieler: „Das ist doch ein Köder, oder?“ und wurde sich damit bewusst, dass er diese Waffe aktuell keinesfalls ignorieren und schnellstens ins PvE-Endgame einsteigen sollte, um sie zu bekommen.

Die Waffe hatte bereits in Destiny 1 einen legendären Status. Die Freude über ihre Rückkehr in Destiny 2 wurde allerdings schnell von hitzigen Diskussionen und kontroversen Meinungen überschattet. Ihre Existenz weckte sowohl Macht als auch Neid unter den Spielern, vor allem da man sie im Wettbewerbsmodus als Bezwinger von Crota garantiert bekommen konnte.

Insert

You are going to send email to