Destiny 2: Spieler veranstalten Streamsnipe-Turnier mit Preisgeld – Wollen Streamer den Spaß versauen

Einige Spieler von Destiny 2 veranstalten ein Turnier mit Preisgeld, das einem der bekanntesten Streamer der Community ordentlich den Spielspaß vermiesen soll.

In Destiny 2 gibt es jede Woche von Freitag bis Dienstag die Prüfungen von Osiris, in denen die PvP-Spieler des Loot-Shooters austragen, wer es richtig drauf hat.

Das ist besonders für erfahrene Spieler und PvP-Veteranen interessant, doch manche Spieler wünschen sich offensichtlich einen zusätzlichen Anreiz und verfolgen dabei einen fiesen Plan – ein Turnier, das den Spielspaß eines bekannten Destiny-Streamers ordentlich versauen soll.

Was hat es mit dem Turnier auf sich? Wie der Gaming-Journalist Jake Lucky auf Twitter / X.com mitteilte, gibt es innerhalb der „Destiny 2“-Community einen privaten Discord-Server, der ein Streamsnipe-Turnier veranstaltete.

Was ist Streamsniping? Streamsniping ist der Oberbegriff für das Handeln eines Spielers, der wissentlich den Livestream eines Streamers schaut, während er gegen diesen in einem PvP-Spiel antritt.



Durch das Streamsnipen erhoffen sich die Spieler, einen unfairen Vorteil in der Auseinandersetzung mit dem Streamer zu haben, da sie seine Handlungen live auf einem zweiten Bildschirm verfolgen können und somit seine Perspektive kennen.



Durch den unfairen Vorteil können sie das Spiel leichter gewinnen und so gegebenenfalls im Ranking aufsteigen (falls ein Rangsystem in dem jeweiligen Spiel vorhanden ist). Oft möchten solche Spieler den Streamer aber auch nur trollen.



Als Streamer hat ein Match gegen einen Streamsniper negative Auswirkungen auf den Spielspaß. Eine Unterkategorie des Streamsnipings ist das Queuesniping, bei dem schon während des Matchmakings gezielt versucht wird, in die Lobby des Streamers zu gelangen.

Zwar wurde in dem Wettbewerb nicht eindeutig zum Streamsnipen aufgerufen, doch der Ablauf der Challenge ist durch einen von Jake Lucky beigefügten Screenshot eindeutig: Wer den Streamer „Gernader Jake“ in Matches der Prüfungen von Osiris am meisten besiegt, der gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 120 US-Dollar.

GernaderJake zählt zu den bekanntesten Streamern zu Destiny 2, hat auf Twitch über 500.000 Abonnenten und streamte in den vergangenen 90 Tagen vor durchschnittlich 2.700 Zuschauern (via Sullygnome).

Wieso basiert das Turnier auf Streamsniping? Da die gegeneinander antretenden Spieler in den Prüfungen von Osiris über ein normales Matchmaking ausgelost werden, ist es nicht möglich, dass beispielsweise GernaderJake selbst die Spieler einlädt, gegen die er anschließend antritt.

Das ganze Turnier basiert darauf, über das zufällige Matchmaking seiner Lobby beizutreten und ihn dann im Spiel zu besiegen – das geht natürlich am effektivsten, wenn man währenddessen den Stream von GernaderJake laufen lässt.

„Ich wurde ins Visier genommen und belästigt“

Was sagt der Streamer dazu? Auch GernaderJake selbst hat sich am 22. August 2023 auf Twitter zu dem „Kopfgeld“, das auf ihn ausgesetzt war, geäußert. Er sei von sehr vielen Personen gestreamsniped worden, die teilweise sogar Aim-Cheats nutzen oder über die Map fliegen konnten.

Außerdem merkt GernaderJake an, dass er solche Situationen jedes Wochenende erlebt, was ihn und viele von seinen Zuschauern ermüde.

Ich wurde im Stream von vielen Leuten gestreamsniped, von denen viele offensichtlich Aim-Hacks und Hacks zum Umherfliegen auf der Karte verwendeten. Auch wenn es nicht so krass und häufig vorkommt, habe ich jedes Wochenende damit zu tun und ich und viele meiner Zuschauer sind es leid. Nachdem einige meiner Zuschauer gesehen hatten, wie viele Teams von Cheatern gegen mich antraten, wollten sie die Stimmung auflockern. Sie stellten einige Teams zusammen, die versuchten, es mit den betrügerischen Streamsnipern aufzunehmen, und fungierten als “Schutzschilde”, um mein Team zu schützen. GernaderJake via Twitter

Seine Zuschauer wollten daraufhin eine Art „Schild“ errichten, in dem sie ebenfalls Teams bildeten und versuchten, in die Lobbys der Streamsniper zu gelangen, schrieb der Streamer. Das habe auch gut 10x funktioniert, doch in vier weiteren Fällen seien die “Schild”-Teams selbst auf den Streamer getroffen.

Diese Matches seien laut GernaderJake zwar fair abgelaufen, doch da sein Team zwei dieser Matches deutlich mit 4:0 gewinnen konnte, entstand laut ihm auf Twitter das Narrativ, GernaderJake würde Siege von seinen Zuschauern geschenkt bekommen.

Er selbst könne bei all dem nicht verstehen, wie die gesamte Situation schlussendlich dazu führte, dass ihm vorgeworfen wurde, unfair zu spielen:

Ich wurde ins Visier genommen und belästigt, also hat meine Community etwas Dummes getan, um eine ziemlich schreckliche Situation zu entschärfen. Die Vorstellung, dass dies gegen mich verwendet werden könnte, um fast eine Million Menschen davon zu überzeugen, dass ich etwas furchtbar Falsches tue, geht mir einfach nicht in den Kopf. GernaderJake via Twitter

Wieso ruiniert Streamsniping bei den Prüfungen von Osiris den Spielspaß? In erster Linie macht es keinen Spaß, gegen Spieler zu spielen, die einen unfairen Vorteil haben – sei es der Blick auf meinen Monitor oder betrügerische Drittanbietersoftware.

Hinzu kommt jedoch, dass jede Niederlagen bei den Prüfungen von Osiris einen makellosen Durchlauf und somit Spitzenloot im Leuchtturm verhindert.

Bei den Prüfungen von Osiris gewinnt das Team, das als Erstes alle gegnerischen Hüter tötet. Das Team, das als erstes 5 Runden gewinnt, entscheidet das Match für sich und verbucht einen Sieg auf dem Prüfungen-Pass. Schafft man 7 Siege ohne Niederlage, hat man einen makellosen (flawless) Run hingelegt. Dafür geht es auf den Leuchtturm, wo es dann Spitzen-Loot gibt.

